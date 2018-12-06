Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada sol kanatta topla buluşan Frey'in pasında ceza sahası içinde Slimani'nin yaptığı vuruş savunmadan dönüp Barış'ın önünde kaldı. Barış'ın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.
20. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Mehmet Ekici'nin şutu direğin yanından auta çıktı.
38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mehmet Ekici'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Anıl meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.
Stat: Ülker
Hakemler: Özgür Yankaya, Yusuf Bozdoğan, Alpaslan Dedeş
Fenerbahçe: Berke, Şener, Reyes, Yiğithan, İsmail, Isla, Mehmet Ekici, Barış Alıcı, Benzia, Frey (Eljif dk. 27), Slimani
Yedekler: Harun, Erten, Hasan Ali, Mahsun, Neustadter, Skrtel, Batuhan
Teknik Direktör: Erwin Koeman
Giresunspor: Anıl, Emre, Aykut, Ferhat, Bahadır, Landel, Fatih, Kağan, Adama, Muhammet Reis, Azza
Yedekler: Kayacan, Abdülkadir, Sery, Dauda, Kürşad, Hüsmani, Hüsamettin
Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar
Sarı kart: Fatih Atik (Giresunspor)