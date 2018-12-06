İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada sol kanatta topla buluşan Frey'in pasında ceza sahası içinde Slimani'nin yaptığı vuruş savunmadan dönüp Barış'ın önünde kaldı. Barış'ın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.


20. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Mehmet Ekici'nin şutu direğin yanından auta çıktı.


38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mehmet Ekici'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Anıl meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



Stat: Ülker


Hakemler: Özgür Yankaya, Yusuf Bozdoğan, Alpaslan Dedeş


Fenerbahçe: Berke, Şener, Reyes, Yiğithan, İsmail, Isla, Mehmet Ekici, Barış Alıcı, Benzia, Frey (Eljif dk. 27), Slimani


Yedekler: Harun, Erten, Hasan Ali, Mahsun, Neustadter, Skrtel, Batuhan


Teknik Direktör: Erwin Koeman


Giresunspor: Anıl, Emre, Aykut, Ferhat, Bahadır, Landel, Fatih, Kağan, Adama, Muhammet Reis, Azza


Yedekler: Kayacan, Abdülkadir, Sery, Dauda, Kürşad, Hüsmani, Hüsamettin


Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar


Sarı kart: Fatih Atik (Giresunspor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.