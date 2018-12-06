Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Giresunspor: 0 (İlk yarı)

Eleme Turu ilk maçında Fenerbahçe sahasında Spor Toto 1. Lig ekibi Giresunspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

6. dakikada sol kanatta topla buluşan Frey'in pasında ceza sahası içinde Slimani'nin yaptığı vuruş savunmadan dönüp Barış'ın önünde kaldı. Barış'ın şutunda meşin yuvarlak auta çıktı.

20. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topla buluşan Mehmet Ekici'nin şutu direğin yanından auta çıktı.

38. dakikada sağ kanatta topla buluşan Mehmet Ekici'nin ceza sahası içine girerek yaptığı vuruşta kaleci Anıl meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

Stat: Ülker

Hakemler: Özgür Yankaya, Yusuf Bozdoğan, Alpaslan Dedeş

Fenerbahçe: Berke, Şener, Reyes, Yiğithan, İsmail, Isla, Mehmet Ekici, Barış Alıcı, Benzia, Frey (Eljif dk. 27), Slimani

Yedekler: Harun, Erten, Hasan Ali, Mahsun, Neustadter, Skrtel, Batuhan

Teknik Direktör: Erwin Koeman

Giresunspor: Anıl, Emre, Aykut, Ferhat, Bahadır, Landel, Fatih, Kağan, Adama, Muhammet Reis, Azza

Yedekler: Kayacan, Abdülkadir, Sery, Dauda, Kürşad, Hüsmani, Hüsamettin

Teknik Direktör: Hüseyin Kalpar

Sarı kart: Fatih Atik (Giresunspor)