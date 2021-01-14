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Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe, Kasımpaşa’yı konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0 eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


14. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Hodzic'in ceza sahası dışından çektiği şut az fakla üstten auta çıktı.


15. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı serbest vuruşta, Yusuf'un ortasına iyi yükselen Hodzic'in kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.


26. dakikada Caner'in ortasına penaltı noktasında Sinan vurdu, kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. Dönen topa ceza sahası çizgisi üzerinde Mert Hakan vurdu, top Sinan'ın da müdahalesiyle kaleye yöneldi, Ertuğrul burada da gole izin vermedi.


45. dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasında Aytaç'ın ceza sahasına girer girmez çektiği sert şut direğin yanından auta çıktı.


45+1. dakikada Mert Hakan'ın uzun pasında savunma arkasında Ferdi topla buluştu ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Ertuğrul, topa müdahale etti ve tehlikeyi savuşturdu.



Stat: Ülker


Hakemler: Ümit Öztürk, Aleks Taşçıoğlu, Deniz Caner Özaral


Fenerbahçe: Harun, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Lemos, Caner Erkin, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu, Cisse, Samatta


Yedekler: Altay, Ozan, Tisserand, Thiam, Fatih Yiğit, Uğur Kaan Yıldız, Eyüp Akcan, Serhat Ahmetoğlu, İsmail Yüksek, Gürkan Başkan


Teknik Direktör: Erol Bulut


Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Evren Elmalı, Doğucan Haspolat, Aytaç Kara, Varga, Yusuf Erdoğan, Thelin, Hodzic


Yedekler: Erdem, Sadiku, Anıl Koç, Alan Lima, Mehmet Feyzi, Furkan Kürekçi, Çağtay Kurukalıp, Yasin Dülger, Hasan Emre, Oğuzhan Özcan


Teknik Direktör: Fuat Çapa


Sarı Kartlar: Samatta, Caner Erkin (Fenerbahçe)

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