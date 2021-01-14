Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kasımpaşa: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası 0-0 eşitlikle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

14. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Hodzic'in ceza sahası dışından çektiği şut az fakla üstten auta çıktı.

15. dakikada Kasımpaşa'nın kazandığı serbest vuruşta, Yusuf'un ortasına iyi yükselen Hodzic'in kafa vuruşunda top direğin dibinden auta gitti.

26. dakikada Caner'in ortasına penaltı noktasında Sinan vurdu, kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. Dönen topa ceza sahası çizgisi üzerinde Mert Hakan vurdu, top Sinan'ın da müdahalesiyle kaleye yöneldi, Ertuğrul burada da gole izin vermedi.

45. dakikada Yusuf Erdoğan'ın pasında Aytaç'ın ceza sahasına girer girmez çektiği sert şut direğin yanından auta çıktı.

45+1. dakikada Mert Hakan'ın uzun pasında savunma arkasında Ferdi topla buluştu ve kaleci ile karşı karşıya kaldı. Kalesini terk eden Ertuğrul, topa müdahale etti ve tehlikeyi savuşturdu.

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk, Aleks Taşçıoğlu, Deniz Caner Özaral

Fenerbahçe: Harun, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Lemos, Caner Erkin, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu, Cisse, Samatta

Yedekler: Altay, Ozan, Tisserand, Thiam, Fatih Yiğit, Uğur Kaan Yıldız, Eyüp Akcan, Serhat Ahmetoğlu, İsmail Yüksek, Gürkan Başkan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Luckassen, Brecka, Evren Elmalı, Doğucan Haspolat, Aytaç Kara, Varga, Yusuf Erdoğan, Thelin, Hodzic

Yedekler: Erdem, Sadiku, Anıl Koç, Alan Lima, Mehmet Feyzi, Furkan Kürekçi, Çağtay Kurukalıp, Yasin Dülger, Hasan Emre, Oğuzhan Özcan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Sarı Kartlar: Samatta, Caner Erkin (Fenerbahçe)