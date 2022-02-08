Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe evinde Kayserispor ile karşılaşıyor.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe evinde Kayserispor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
20. dakikada Ferdi Kadıoğlu'nun pasıyla sol kanatta topla buluşan Osayi Samuel'in rakiplerini geçerek ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Bilal Bayazit'ta kaldı.
39. dakikada ceza sahası dışından Carlos Mane'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı şekilde dışarıya gitti.
40. dakikada ceza sahası dışı sağ tarafından Mert Hakan Yandaş'ın ortasında ceza sahası içinde iyi yükselen Mergim Berisha'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya çıktı.
45+1. dakikada Ozan Tufan rakiplerini geçerek ceza sahası içine girerek Uğur Demirok'un müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Arda Kardeşler ilk olarak Uğur'a sarı kart verdi. Daha sonra VAR'ın uyarısıyla pozisyonu izleyen Arda Kardeşler, Uğur Demirok'a direkt kırmızı kart göstererek oyundan attı.
Stat: Ülker
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Kısal, Hakan Yemişken
Fenerbahçe: Berke Özer, Nazım Sangare, Attila Szalai, Kim Min-jae, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Miguel Crespo, Ozan Tufan, Osayi Samuel, Enner Valencia, Mergim Berisha
Yedekler: Osman Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Jose Sosa, Diego Rossi, Dimitrios Pelkas, Serdar Dursun, Arda Güler, Marcel Tisserand, Çağtay Kurukalıp, Burak Kapacak
Teknik Direktör: İsmail Kartal
Kayserispor: Bilal Bayazit, Onur Bulut, Mert Çetin, Uğur Demirok, Lionel Carole, Abdulkadir Parmak, İbrahim Akdağ, Carlos Mane, Emrah Başsan, Bertolacci, Mustafa Pektemek
Yedekler: Abdulkadir Taşdan, Joseph Attamah, Hosseini, Miguel Cardoso, Oliver Kemen, Hayrullah Erkip, İlhan Parlak, Ramazan Civelek, Yasir Subaşı, Arif Kocaman
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Kırmızı kart: Uğur Demirok (45+3) (Kayserispor)