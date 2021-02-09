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Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - M.Başakşehir: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Fenerbahçe, M.

Başakşehir'i konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada sağ kanattan ceza sahasına giren Sosa, penaltı noktası üzerindeki Sinan Gümüş'ü gördü. Bu futbolcunun şutunda top üstten dışarı gitti.


21. dakikada Junior Fernandes'in pasıyla ceza sahası içine giren Deniz Türüç karşı karşıya pozisyonda şutunu attı ancak kaleci Harun gole izin vermedi. Dönen topu Szalai uzaklaştırdı.


42. dakikada Başakşehir çok hızlı çıktı. Deniz'in pasında topla buluşan Berkay, sağ kanattan bindiren Junior Fernandes'i gördü. Bu futbolcu ceza sahasına girer girmez sert vurdu ve topu ağlara yolladı. 0-1


45. dakikada Hakem Fırat Aydınus, Deniz Türüç'e yaptığı hareket sonrasında Lemos'a sarı kart gösterirken, VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izledi ve bu futbolcuyu direkt kırmızı kartla oyun dışında bıraktı.


45+3. dakikada sol kanattan Cemali'nin yaptığı ortada ceza sahası içinde iyi yükselen Demba Ba kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.



Stat: Şükrü Saraçoğlu


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık


Fenerbahçe: Harun, Gökhan Gönül, Lemos, Szalai, Caner Erkin, Ozan Tufan, Sosa, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Ferdi Kadıoğlu, Cisse


Yedekler: Altay, Serdar Aziz, Mert Hakan, Samatta, Valencia, Sadık, Samuel Osayi, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Nazım, Mesut Özil


Teknik Direktör: Erol Bulut


M.Başakşehir: Volkan Babacan, Uğur, Ponck, Epureanu, Cemali, Azubuike, Deniz (Gulbrandsen dk. 45+1 ?), Ndayishimiye, Berkay, J.Fernandes, Demba Ba


Yedekler: Ahmet Said, Mert Günok, Leonardo, Giuliano, Gulbrandsen, Ravil Tagir, Muhammed Emin Sarıkaya, Crivelli, Emir Şenocak


Teknik Direktör: Aykut Kocaman


Gol: Junior Fernandes (dk. 42) (M.Başakşehir)


Kırmızı kart: Lemos (dk. 45) (Fenerbahçe)


Sarı kart: Cemali Sertel (M.Başakşehir)

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