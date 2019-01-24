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Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 0 - Ümraniyespor: 0 (İlk yarı)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında sahasında Ümraniyespor ile karşılaşıyor.

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


18. dakikada Valbuena'nın sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde iyi yükselen Neustadter'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarı gitti.


27. dakikada orta sahada bulunan Valbuena'nın pasında defansın arkasına sarkan Şener'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin sağından dışarıya çıktı.


29. dakikada Hasan Ali'nin ceza sahası dışı sol çaprazından yerden sert yaptığı vuruşta kaleci Burak meşin yuvarlağı kornere çeldi.


40. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan ortasında penaltı noktası üzerinde Slimani'nin kafa vuruşunda top kaleci Burak'ta kaldı.


43. dakikada Valbuena'nın sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içinde defansın uzaklaştırmadığı topu önünde bulan Skrtel'in vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarıya gitti.



Stat: Ülker


Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Hanoğlu, Yusuf Bozdoğan


Fenerbahçe: Volkan, Şener, Neustadter, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet Topal, Benzia, Valbuena, Ayew, Frey (Dirar dk. 28 ?), Slimani


Yedekler: Berke, Isla, İsmail, Alper, Soldado, Mehmet Ekici, Jailson, Sadık, Eljif Elmas


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Ümraniyespor: Burak, Alaaddin, Merthan, Tarık, Yasir Subaşı, Recep Aydın, Emircan Altıntaş, Serkan Göksu, Vasilogiannis, Timur Temeltaş, Atabey Çiçek


Yedekler: Metin, Bahadır, Birol, Muhammed, Diabang, Madinda, Leandrinho


Teknik Direktör: Ahmet Taşyürek

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