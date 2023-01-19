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Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 1 - Çaykur Rizespor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe sahasında Çaykur Rizespor ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 berabere sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada sağ kanattan Arda Güler'in pasında topla buluşan Miha Zajc ceza yayının sağından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 1-0


26. dakikada Ronaldo'nun sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde bulunan Sinan Osmanoğlu yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1


37. dakikada topla birlikte sol taraftan ceza sahasına giren Valencia'nın çaprazdan yaptığı vuruşta top yan ağlarda kaldı.



Stat: Ülker


Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Karabalcık, Emrah Ünal


Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel, Samet Akaydin, Attila Szalai, Lincoln, İsmail Yüksek, Miha Zajc, Diego Rossi, Joshua King, Arda Güler, Enner Valencia


Yedekler: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Willian Arao, Ferdi Kadıoğlu, Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Bruma, Michy Batshuayi, Luan Peres, Emre Mor


Teknik Direktör: Jorge Jesus


Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala, Sinan Osmanoğlu, Anıl Yaşar, Alberk Koç, Enriko Papa, Eren Emre, Benhur Keser, Ronaldo Mendes, Sefa Yılmaz, Deniz Hümmet


Yedekler: Tarık Çetin, Emre Ezen, Grahovac, Azubuike, Olawoyin, Miya, Emirhan Topçu, Ercan Coşkun, Emircan Altıntaş, Muhammet Enes Şebelek


Teknik Direktör: Bülent Korkmaz


Goller: Miha Zajc (dk. 12) (Fenerbahçe), Sinan Osmanoğlu (dk. 26) (Çaykur Rizespor)

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