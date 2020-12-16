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Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 1 - Karacabey Belediyespor: 0 (İlk yarı)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur mücadelesinde sahasında Karacabey Belediyespor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


10. dakikada gelişen Karacabey Belediyespor atağında Hasan Güleryüz, Sosa'yı şık bir çalım atarak ceza sahası dışından şutunu çekti. Altay, topu kornere çeldi.


11. dakikada Nazım Sangare'nin sağ kanattan ceza sahası içine gönderdiği topu Onur Özcan, Thiam'dan önce dokunarak uzaklaştırmak istedi ancak meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


25. dakikada gelişen Fenerbahçe atağında, Sosa'nın pasını alan Ömer Faruk'un ceza sahası içinde çektiği şut az farkla auta çıktı.


28. dakikada hızlı gelişen Karacabey atağında, Ömer Çetinbaş ile karşı karşıya kalan Altay, ceza sahası dışında topa elle müdahale etmesi sonucu hakem Emre Kargın tarafından kırmızı kartla oyun dışında kaldı.


45+1. dakikada Abullah Dijlan Aydın'ın ceza sahası dışından kullandığı frikik vuruşunda kaleci Oytun, topu üstten kornere çeldi.



Stat: Ülker


Hakemler: Emre Kargın, Bahtiyar Birinci, Deniz Caner Özaral


Fenerbahçe: Altay ?, Serdar, Gustavo, Sadık, Nazım, Sosa, Pelkas, Mert Hakan, Novak, Ömer Faruk ? (Oytun dk. 30 ?), Thiam


Yedekler: Ozan, Cisse, Ferdi, Tisserand, Sinan Gümüş, Fatih Yiğit, Uğur Kaan Yıldız, Caner Erkin, Kemal Ademi


Teknik Direktör: Erol Bulut


Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan, Sergen İlhan, Rasimcan Değirmenci, Onur Özcan, Hasan Güleryüz, Sadık Arda Yılmaztürk, Taşkın Kartal, Gökhan Cingirt, Abdullah Dijlan Aydın, Berk Ali Nizam, Ömer Çetinbaş


Yedekler: Hasan Kaya, Hüseyin Arslan, Sefa Durmuş, Gökhan Erdöl, İlyas Yılmazer, Mehmet Alp Karaman, Berke Özgün, Alper Karaman, Temel Taşkın, Murat Karadeniz


Teknik Direktör: Erdoğan Yılmaz


Gol: Onur Özcan (dk. 11 k.k.) (Fenerbahçe)


Kırmızı Kart: Altay Bayındır (dk. 28) (Fenerbahçe)

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