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Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 1 - Karacabey Belediyespor: 0 (Maç sonucu)

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur mücadelesinde sahasında Karacabey Belediyespor'u konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kazanan Fenerbahçe, adını son 16 turuna yazdı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


87. dakikada gelişen Karacabey atağında Berk Ali'nin ceza sahası dışından çektiği sert şutu kaleci Oytun iki hamlede kontrol etti.



Stat: Ülker


Hakemler: Emre Kargın, Bahtiyar Birinci, Deniz Caner Özaral


Fenerbahçe: Altay ?, Serdar, Gustavo, Sadık, Nazım, Sosa (Ozan dk. 46) Pelkas, Mert Hakan (Ferdi dk. 87 ?), Novak, Ömer Faruk ? (Oytun dk. 30 ?), Thiam (Cisse dk. 73)


Yedekler: Tisserand, Sinan Gümüş, Fatih Yiğit, Uğur Kaan Yıldız, Caner Erkin, Kemal Ademi


Teknik Direktör: Erol Bulut


Karacabey Belediyespor: Veysel Sapan, Sergen İlhan, Rasimcan Değirmenci, Onur Özcan, Hasan Güleryüz, Sadık Arda Yılmaztürk, Taşkın Kartal, Gökhan Cingirt (Sefa Durmuş dk. 61), Abdullah Dijlan Aydın (Alper Karaman dk. 72), Berk Ali Nizam (Gökhan Erdöl dk. 88 ?), Ömer Çetinbaş


Yedekler: Hasan Kaya, Hüseyin Arslan, İlyas Yılmazer, Mehmet Alp Karaman, Berke Özgün, Temel Taşkın, Murat Karadeniz


Teknik Direktör: Erdoğan Yılmaz


Gol: Onur Özcan (dk. 11 k.k.) (Fenerbahçe)


Kırımızı Kart: Altay Bayındır (dk. 28) (Fenerbahçe)


Sarı Kartlar: Cisse, Oytun, Ozan, Pelkas (Fenerbahçe), Sergen İlhan (Karacabey)

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