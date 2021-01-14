Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 1 - Kasımpaşa: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe, Kasımpaşa'yı konuk etti. Mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, adını çeyrek finale yazdırdı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

46. dakikada Hodzic'in pasını alan Yusuf Erdoğan'ın ceza sahası içi sol çaprazdan çektiği sert şut, kaleci Harun'un da müdahalesiyle üstten auta çıktı.

51. dakikada Fenerbahçe'nin kazandığı serbest vuruşta, Caner'in ortasına ön direkte iyi yükselen Samatta, düzgün kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0

61. dakikada Yusuf Erdoğan'ın kullandığı korner atışında, Luckassen'in kafa vuruşunda top, Harun'un müdahalesiyle kornere çıktı.

87. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında, Serhat'ın kafa ile uzaklaştırdığı topa yay içinde sahip olan Alan Lima'nın sert şutu, az farkla yandan auta çıktı.

89. dakikada Serhat'ın sağ kanatan pasını alan Cisse'nin ceza sahasında dönerek çektiği şut, Kasımpaşa'dan Anıl Koç'a çarptı, yön değiştirerek direğin dibinden kornere çıktı.

90. dakikada yaşanan hava topu mücadelesinde Mert Hakan ve Aytaç Kara yerde kaldı. Mert Hakan, yerde Aytaç'a vurunca hakem Ümit Öztürk kırmızı kart gösterdi.

90+4. dakikada Ozan Tufan, iki Kasımpaşalı futbolcunun markajından şık bir çalımla sıyrıldı ve pasını Thiam'a çıkardı. Thiam'ın penaltı noktası üzerinden çektiği şut, savunmaya çarparak kornere çıktı.

Stat: Ülker Stadı

Hakemler: Ümit Öztürk, Aleks Taşçıoğlu, Deniz Caner Özaral

Fenerbahçe: Harun, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Lemos, Caner Erkin, Gustavo, Mert Hakan Yandaş, Sinan Gümüş (Thiam dk. 46), Ferdi Kadıoğlu (Serhat Ahmetoğlu dk. 85 ?), Cisse, Samatta (Ozan dk. 69)

Yedekler: Altay, Tisserand, Fatih Yiğit, Uğur Kaan Yıldız, Eyüp Akcan, İsmail Yüksek, Gürkan Başkan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj (Mehmet Feyzi dk. 77), Luckassen, Brecka, Evren Elmalı, Doğucan Haspolat (Furkan Kürekçi dk. 85 ?), Aytaç Kara, Varga (Alan Lima dk. 77), Yusuf Erdoğan (Yasin Dülger dk. 77), Thelin (Anıl Koç dk. 69), Hodzic

Yedekler: Erdem, Sadiku, Çağtay Kurukalıp, Hasan Emre, Oğuzhan Özcan

Teknik Direktör: Fuat Çapa

Gol: Samatta (dk. 51) (Fenerbahçe)

Kırmızı kart: Mert Hakan Yandaş (dk. 90) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Samatta, Caner Erkin (Fenerbahçe), Doğucan, Hodzic (Kasımpaşa)