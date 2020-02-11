İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 1 - Kırklarelispor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen taraf oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada ceza sahası dışından Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci İbrahim Demir topu sektirdi. Mevlüt'ün takip ettiği pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


71. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Zajc'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.


78. dakikada Enes Balkı'nın pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Caner'in direkt vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


89. dakikada Allahyar sol taraftan yerden içeri çevirdi. Kırklarelispor savunmasından uzaklaştırılan topla ceza sahası dışı sol çaprazında buluşan Tolgay'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci İbrahim'den oyun alanına döndü.



Stat: Ülker


Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir


Fenerbahçe: Harun, Murat Sağlam, Falette, Rami, Deniz (Muhammed Gümüşkaya dk. 58), Tolgay, Mehmet Ekici, Ferdi, Zajc (Allahyar dk. 86 ?), Tolga (Hasan Ali dk. 46), Mevlüt


Yedekler: Erten, Isla, Ozan, Serdar, Dirar, Rodrigues, Vedat


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, Müslüm Aydoğan (Enis Çeliksu dk. 74), İbrahim Sürgülü, Bahadır Çiloğlu, Emre Keleşoğlu, Yüksel Şişman (Deniz Ataç dk. 65), Emre Balkı, Caner Koca, Mert Sinan Pekesen, Hacı Ömer Doğru (Malik Karaahmet dk. 58)


Yedekler: Umut Kaya, Görkem Bitin, Serkan Sözmen, Yusuf Çelik


Teknik Direktör: Bilgin Erdem


Gol: Mevlüt (dk. 50) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Hacı Ömer, Bahadır Çiloğlu, Yüksel Şişman, Murat Sinan Pekesen, İbrahim Sürgülü (Kırklarelispor)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.