Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 1 - Kırklarelispor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor’u 1-0’lık skorla mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kırklarelispor'u 1-0'lık skorla mağlup etti. Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finale yükselen taraf oldu.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada ceza sahası dışından Mehmet Ekici'nin kullandığı serbest vuruşta kaleci İbrahim Demir topu sektirdi. Mevlüt'ün takip ettiği pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
71. dakikada ceza yayı önünde topla buluşan Zajc'ın şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
78. dakikada Enes Balkı'nın pasında ceza yayı üstünde topla buluşan Caner'in direkt vuruşunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.
89. dakikada Allahyar sol taraftan yerden içeri çevirdi. Kırklarelispor savunmasından uzaklaştırılan topla ceza sahası dışı sol çaprazında buluşan Tolgay'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci İbrahim'den oyun alanına döndü.
Stat: Ülker
Hakemler: Suat Arslanboğa, İsmail Şencan, Osman Gökhan Bilir
Fenerbahçe: Harun, Murat Sağlam, Falette, Rami, Deniz (Muhammed Gümüşkaya dk. 58), Tolgay, Mehmet Ekici, Ferdi, Zajc (Allahyar dk. 86 ?), Tolga (Hasan Ali dk. 46), Mevlüt
Yedekler: Erten, Isla, Ozan, Serdar, Dirar, Rodrigues, Vedat
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Kırklarelispor: İbrahim Demir, Davut Babur, Müslüm Aydoğan (Enis Çeliksu dk. 74), İbrahim Sürgülü, Bahadır Çiloğlu, Emre Keleşoğlu, Yüksel Şişman (Deniz Ataç dk. 65), Emre Balkı, Caner Koca, Mert Sinan Pekesen, Hacı Ömer Doğru (Malik Karaahmet dk. 58)
Yedekler: Umut Kaya, Görkem Bitin, Serkan Sözmen, Yusuf Çelik
Teknik Direktör: Bilgin Erdem
Gol: Mevlüt (dk. 50) (Fenerbahçe)
Sarı kartlar: Hacı Ömer, Bahadır Çiloğlu, Yüksel Şişman, Murat Sinan Pekesen, İbrahim Sürgülü (Kırklarelispor)