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Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 1 - Trabzonspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe, Trabzonspor’u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında Fenerbahçe, Trabzonspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1'lik eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Ekuban'ın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Sörloth'un şutunda Serdar'a da çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-1


12. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinden Zajc'ın şutunda top üstten auta çıktı.


23. dakikada Zajc'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Vedat'ın dönerek yaptığı vuruş kaleyi bulmadı.


28. dakikada sol kanattan Zajc'ın kullandığı serbest vuruşta top farklı şekilde auta çıktı.


42. dakikada sol kanattan Hasan Ali Kaldırım'ın ortasında Deniz şık bir vuruşla topu ağlara yolladı. 1-1



Stat: Ülker


Hakemler: Cüneyt Çakır, Bahattin Duran, Tarık Ongun


Fenerbahçe: Altay, Dirar, Serdar, Falette, Hasan Ali, Gustavo, Tolga, Deniz, Zajc, Rodrigues, Vedat Muriqi


Yedekler: Harun, Murat Sağlam, Emre, Tolgay, Mehmet, Ferdi Kadıoğlu, Jailson, Ömer Faruk, Mevlüt, Allahyar


Teknik Sorumlu: Tahir Karapınar


Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hosseini, Campi, Novak, Abdulkadir Parmak, Ndiaye, Abdülkadir Ömür, Ekuban, Nwakaeme (Bilal dk. 35), Sörloth


Yedekler: Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen, Manoel, Manuel da Costa, Abdurrahim Dursun, Serkan Asan, Doğan Erdoğan, Taha Tunç, Koray Kılınç


Teknik Direktör: Hüseyin Çimşir


Goller: Deniz (dk. 42) (Fenerbahçe), Sörloth (dk. 6) (Trabzonspor)


Kırmızı kart: Emre Belözoğlu (dk. 24) (Yedek kulübesi) (Fenerbahçe)


Sarı kart: Sörloth (Trabzonspor)

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