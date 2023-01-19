Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - Çaykur Rizespor: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fenerbahçe sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
57. dakikada sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Lincoln'un pasında topu alan Zajc'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan yaptığı vuruşta kaleci Zafer Görgen topu kornere çeldi.
77. dakikada Ferdi'nin sol kanattan ortasında Emre Mor'un kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
88. dakikada Emre Mor'un sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Arao'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.
89. dakikada sağ kanattan Emre Mor'un ortasında arka direkte Enner Valencia kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara yolladı. 2-1
Stat: Ülker
Hakemler: Bahattin Şimşek, Hakan Karabalcık, Emrah Ünal
Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Bright Osayi-Samuel (Willian Arao dk. 81 ?), Samet Akaydin, Attila Szalai, Lincoln (Ferdi Kadıoğlu dk. 65), İsmail Yüksek, Miha Zajc, Diego Rossi (Michy Batshuayi dk. 81 ?), Joshua King (Luan Peres dk. 90+8 ?), Arda Güler (Emre Mor dk. 65), Enner Valencia
Yedekler: Altay Bayındır, Gustavo Henrique, Mert Hakan Yandaş, Serdar Dursun, Bruma
Teknik Direktör: Jorge Jesus
Çaykur Rizespor: Zafer Görgen, Mithat Pala (Emircan Altıntaş dk. 71), Sinan Osmanoğlu, Anıl Yaşar, Alberk Koç (Ercan Coşkun dk. 46), Enriko Papa, Eren Emre (Azubuike dk. 79 ?), Benhur Keser (Olawoyin dk. 90 ?), Ronaldo Mendes, Sefa Yılmaz, Deniz Hümmet (Miya dk. 90 ?)
Yedekler: Tarık Çetin, Emre Ezen, Grahovac, Emirhan Topçu, Muhammet Enes Şebelek
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
Goller: Miha Zajc (dk. 12), Enner Valencia (dk. 89) (Fenerbahçe), Sinan Osmanoğlu (dk. 26) (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Mithat Pala, Sefa Yılmaz (Çaykur Rizespor)