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Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur 1. Eleme maçında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada Tolgay Arslan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Alperen kornere çeldi.


15. dakikada Ferdi'nin sol kanttan ortasına iyi yükselen Deniz'in kafa vuruşunda top, direğe çarparak filelerle buluştu. 1-0


16. dakikada Wellinton'a baskı yaparak topu kazanan ve Muriqi ile paslaşarak ceza alanı içine giren Ferdi Kadıoğlu, topu boş kaleye gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. 2-0



Stat: Ülker


Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum


Fenerbahçe: Harun, İsla, Sadık, Rami, Dirar, Tolgay, Jailson, Ferdi, Zajc, Deniz, Muriqi


Yedekler: Altay, Serdar, Zanka, Moses, Tolga, Rodrigues, Alper, Muhammed


Teknik Direktör: Ersun Yanal


İstanbulspor: Alperen, Wellington, Atchom, Ali Aytemur, Eslem, Onur, Aldin Cajic, Duhan, Oğuzhan, Allahyar, Papa Diouf


Yedekler: Umut, Mehmet, Muhammet Şahin, Kağan, Ali Dere, Muhammed Enes, Mensah, Muhsin, Oğuzhan, Berkay


Teknik Direktör: Tamer Avcı


Goller: Deniz Türüç (dk. 15), Ferdi Kadıoğlu (dk. 16) (Fenerbahçe)

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