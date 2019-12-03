Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Tur 1. Eleme maçında Fenerbahçe sahasında İstanbulspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı Fenerbahçe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle geçildi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

13. dakikada Tolgay Arslan'ın ceza sahası dışından sert şutunu kaleci Alperen kornere çeldi.

15. dakikada Ferdi'nin sol kanttan ortasına iyi yükselen Deniz'in kafa vuruşunda top, direğe çarparak filelerle buluştu. 1-0

16. dakikada Wellinton'a baskı yaparak topu kazanan ve Muriqi ile paslaşarak ceza alanı içine giren Ferdi Kadıoğlu, topu boş kaleye gönderdi ve farkı ikiye çıkardı. 2-0

Stat: Ülker

Hakemler: Zorbay Küçük, Mehmet Kısal, Mehmet Salih Mazlum

Fenerbahçe: Harun, İsla, Sadık, Rami, Dirar, Tolgay, Jailson, Ferdi, Zajc, Deniz, Muriqi

Yedekler: Altay, Serdar, Zanka, Moses, Tolga, Rodrigues, Alper, Muhammed

Teknik Direktör: Ersun Yanal

İstanbulspor: Alperen, Wellington, Atchom, Ali Aytemur, Eslem, Onur, Aldin Cajic, Duhan, Oğuzhan, Allahyar, Papa Diouf

Yedekler: Umut, Mehmet, Muhammet Şahin, Kağan, Ali Dere, Muhammed Enes, Mensah, Muhsin, Oğuzhan, Berkay

Teknik Direktör: Tamer Avcı

Goller: Deniz Türüç (dk. 15), Ferdi Kadıoğlu (dk. 16) (Fenerbahçe)