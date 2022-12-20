Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - İstanbulspor: 0 (İlk yarı)

Eleme Turu'nda Fenerbahçe, İstanbulspor'u konuk ediyor. Ev sahibi ekip ilk 45 dakikayı King ve Batshuayi'nin golleriyle 2-0 önde tamamladı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada soldan kazanılan korner atışında İrfan Can Kahveci ceza sahası içine ortaladı. Müsait pozisyondaki Batshuayi'nin yerden sektirerek yaptığı vuruşta top direkten dönerken, savunma meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

19. dakikada sağdan kazanılan korner atışında topun başına yine İrfan Can Kahveci geçti. Bu futbolcunun arka direğe gönderdiği ortada Szalai kafayı vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

31. dakikada Crespo'nun savunmanın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Joshua King, sol çaprazdan ceza sahasına girer girmez yerden bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı. 1-0

34. dakikada Szalai'nin uzun pasında defansın arkasına hareketlenen Joshua King, ceza sahasına girdikten sonra müsait durumdaki Batshuayi'yi gördü. Bu futbolcu topu boş kaleye gönderdi. 2-0

Stat: Ülker

Hakemler: Volkan Bayarslan, Kerem Ersoy, Deniz Caner Özaral

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Osayi Samuel, Gustavo, Szalai, Ferdi, Crespo, Arao, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, King, Batshuayi

Yedekler: Ertuğrul Çetin, Serdar Aziz, Mert Hakan, Rossi, Valencia, İsak Vural, Lincoln, Serdar Dursun, Zajc, İsmail Yüksek

Teknik Direktör: Jorge Jesus

İstanbulspor: Jensen, Oğuzhan Berber, Mehmet Yeşil, Mehremic, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Melih Kabasakal, Topalli, Rroca, Ethemi, İbrahim Yılmaz

Yedekler: Alp Arda, Tuncer Duhan, Cajic, Emir Kaan, Ebert, Duhaney, Okan Erdoğan, Ologo, Guri, Kağan Miray

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Joshua King (dk. 31), Batshuayi (dk. 34) (Fenerbahçe)