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Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında Kayserispor ile karşılaşıyor.

Müsabakanın ilk yarısı Fenerbahçe'nin 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


8. dakikada Tolgay'ın pasıyla ceza sahası dışında topla buluşan Rami'nin sert şutunda kaleci İsmail iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu.


10. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazından Gustavo'nun pasında penaltı noktası yakınlarında topla buluşan Kruse'un plase şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


23. dakikada ceza sahası dışından Tolgay'ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci İsmail'den döndü. Dönen topu takip eden Ferdi'nin sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


44. dakikada ceza sahası içinden Rodrigues'in yerden ortaladığı topa Mevlüt'ün bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.


45. dakikada Kruse'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt'ün şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-0



Stat: Ülker


Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Kamil Çetin


Fenerbahçe: Harun, Dirar, Rami, Jailson, Deniz Türüç, Gustavo, Tolgay, Ferdi, Rdorigues, Kruse, Mevlüt


Yedekler: Altay, Erten, Isla, Ozan, Mehmet Ekici, Tolga, Serdar, Alper, Zajc, Zanka


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Kayserispor: İsmail Çipe, Lopes, Rienstra, Oğuzhan Çapar, Yasir Subaşı, Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Situm, Emre Demir, Campanharo, Kravets


Yedekler: Doğan, Ramazan, Aymen, Ramazan Emirhan Civelek, Abdennour, Henrique, Ömer, Aksel, Mesanovic, Mert, Enver Cenk Şahin, Uzodimma


Teknik Direktör: Robert Prosinecki


Goller: Ferdi (dk. 23), Mevlüt (dk. 45) (Fenerbahçe)

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