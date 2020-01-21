Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu ikinci maçında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Kayserispor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Alınan bu sonuçla Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselmiş oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

60. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Rodrigues'in sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci İsmail oyun alanına çeldi.

75. dakikada sağ kanattan Rodrigues'in ortasında Tolgay'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci İsmail'de kaldı.

76. dakikada Lopes'in ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Henrique'nin kaleci Harun'u geçerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı Dirar kornere gönderdi.

89. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Ferdi'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yakın direğin yanından auta gitti.

Stat: Ülker

Hakemler: Ümit Öztürk, İbrahim Bozbey, Kamil Çetin

Fenerbahçe: Harun, Dirar (Isla dk. 86 ?), Rami, Jailson, Deniz Türüç, Gustavo, Tolgay, Ferdi, Rdorigues (Mehmet Ekici dk. 85 ?), Kruse (Zajc dk. 75), Mevlüt

Yedekler: Altay, Erten, Ozan, Tolga, Serdar, Alper, Zanka

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Kayserispor: İsmail Çipe, Lopes, Rienstra, Oğuzhan Çapar, Yasir Subaşı (Henrique dk. 63), Hasan Hüseyin Acar, Djedje, Situm, Emre Demir (Mesanovic dk. 75), Campanharo (Uzodimma dk. 68), Kravets

Yedekler: Doğan, Ramazan, Aymen, Ramazan Emirhan Civelek, Abdennour, Ömer, Aksel, Mert, Enver Cenk Şahin

Teknik Direktör: Robert Prosinecki

Goller: Ferdi (dk. 23), Mevlüt (dk. 45) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Djedje (Kayserispor), Tolgay, Dirar (Fenerbahçe)