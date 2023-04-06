Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 2 - Kayserispor: 1 (İlk yarı)

Mücadelenin ilk yarısı sarı-lacivertlilerin 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

8. dakikada Alioski'nin sol çaprazdan ceza sahası içine yaptığı ortada Valencia, topu kafayla Emre Mor'a indirdi. Bu oyuncu da yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

14. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda kafalardan seken topu ceza sahası içinde önünde bulan Rossi'nin yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

18. dakika paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Kemen, sol kanattan ceza sahası içine topu ortaladı. Penaltı noktası üzerinde topa iyi yükselen Kolovetsios, kafa vuruşuyla kaleci Altay'ın solundan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1

34. dakikada Ferdi'nin orta sahanın sağından kullandığı serbest vuruşta Serdar Dursun'un ceza sahasına indirdiği topa Szalai dokunamadı.

36. dakikada Serdar Dursun'un ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top az farkla auta gitti.

42. dakikada orta sahadan topla ilerleyen Emre Mor, Serdar Dursun'la gerçekleştirdiği verkaç sonrası ceza sahası içi sağ çaprazından yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 2-1

Stat: Ülker

Hakemler: Volkan Bayarslan, Süleyman Özay, Erdem Bayık

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Ferdi Kadıoğlu, Samet Akaydin, Attila Szalai, Ezgjan Alioski, İsmail Yüksek, Emre Mor, Miha Zajc, Diego Rossi, Serdar Dursun, Enner Valencia

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Gustavo Henrique, Serdar Aziz, Willian Arao, Mert Hakan Yandaş, Arda Güler, İrfan Can Kahveci, Bright Osayi-Samuel, Miguel Crespo, Nazım Sangare

Teknik Direktör: Jorge Jesus

Kayserispor: Cenk Gönen, Gökhan Sazdağı, Dimitrios Kolovetsios, Arif Kocaman, Majid Hosseini, Oliver Kemen, Yaw Ackah, Mame Thiam, Miguel Cardoso, Carlos Mane (Emrah Başsan dk.30), Mario Gavranovic

Yedekler: Bilal Bayazit, Mehmet Öztürk, Joseph Attamah, İlhan Parlak, Berat Eskin, Ramazan Civelek, Ethem Balcı, Bernard Mensah, Anthony Uzodimma

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Goller: Emre Mor (dk. 8 ve 42) (Fenerbahçe), Kolovetsios (dk. 18) (Kayserispor)