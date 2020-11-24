Ziraat Türkiye Kupası: Fenerbahçe: 4 - Sivas Belediyespor: 0

Eleme Turu'nda Fenerbahçe, sahasında karşı karşıya geldiği Sivas Belediyespor'u 4-0'lık skorla mağlup etti. Bu sonuçla sarı-lacivertliler Ziraat Türkiye Kupası'nda ismini bir üst tura yazdırmış oldu.

Maçtan dakikalar

41. dakikada sağ taraftan Ferdi'nin ortasında arka direkte Mame Thiam'ın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

55. dakikada Uğur Kaan'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Gustavo'nun şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

59. dakikada Mert Hakan'ın pasında ceza yayı önünde topla buluşan Pelkas'ın plase vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Necati oyun alanına çeldi.

63. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Ferdi yerden içeri çevirdi. Ön direkte Pelkas'ın yaptığı şık vuruşla top filelere gitti. 2-0

68. dakikada Mert Hakan'ın pasında ceza sahası dışı sol çaprazında topla buluşan Mame Thiam'ın plase şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 3-0

73. dakikada Mert Hakan'ın pasıyla penaltı noktası yakınında topun sahibi olan Ademi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0

Stat: Ülker

Hakemler: Sarper Barış Saka, Ömer Tevfik Özkoç, Murat Tuğberk Curbay

Fenerbahçe: Altay, Uğur Kaan Yıldız, Serdar, Sadık Çiftpınar, Caner Erkin (Novak dk. 46), Ozan (Gustavo dk. 46), Ömer Faruk (Pelkas dk. 46), Ferdi, Samatta (Ademi dk. 60), Mert Hakan (Eyüp Akcan dk. 76), Mame Thiam

Yedekler: Oytun, Lemos, Yiğit Şanlıtürk, Serhat Ahmetoğlu, Gürkan Başkan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Sivas Belediyespor: Necati Yılmaz, Mehmet Fatih Ayık (Murat Akgül dk. 87 ?), Furkan Sağman, Şeyhmus, Muhsin Polat, Mustafa Aydın (Ali Say dk. 46), Şevki Çınar (Mustafa Gundak dk. 67), Cumhur Yılmaztürk, Emre Şahin (Volkan Eğri dk. 67), Ozan Kılıçoğlu (Abdullah Halman dk. 67), Uğur Mustafa Türk

Yedekler: Yunus Emre Kırdal, Uğur Bulut, Oğuzhan Karataş

Teknik Direktör: Özer Karadaş

Goller: Mame Thiam (dk. 41 ve 68), Pelkas (dk. 63), Ademi (dk. 73) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Mehmet Fatih Ayık, Ozan Kılıçoğlu (Sivas Belediyespor) Serdar Aziz, Gustavo (Fenerbahçe)