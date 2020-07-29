Ziraat Türkiye Kupası Finali: Trabzonspor: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Finali’nde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşı karşıya geliyor.
Ziraat Türkiye Kupası Finali'nde Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geliyor. Müsabakanın ilk yarısı bordo-mavili ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada ceza sahası dışında topu alan Bakasetas'ın vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
8. dakikada sol taraftan Guilherme'nin kullandığı köşe atışında ceza sahası içinde topla buluşan Campi'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
21. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topla buluşan Sörloth'un şutunu kaleci Marafona oyun alanı içine çeldi. Dönen topla buluşan Guilherme'nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
25. dakikada sol tarafta topla buluşan Sörloth'un ceza sahası içine yerden verdiği pasta Abdülkadir Ömür gelişine bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-0
39. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Sörloth'un vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz
Trabzonspor: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Campi, Novak, Sosa, Abdülkadir Parmak, Abdülkadir Ömür, Ekuban (Bilal dk. 41 ?), Guilherme, Sörloth
Yedekler: Erce, Ahmet, Hosseini, Manuel da Costa, Serkan, N'Diaye, Doğan, Nwakaeme, Yusuf
Teknik Sorumlu: Eddie Newton
Alanyaspor: Marafona, Juan Fran, Coulker, Sipois, Nsakala, Tzavellas, Ceyhun, Efecan, Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse
Yedekler: Cenk, Baiano, Kaan, Welinton, Lokman, Salih, Onur, Musa, Emircan, Mustafa
Teknik Sorumlu: Mehmet Ali Karaca
Gol: Abdülkadir Ömür (dk. 25) (Trabzonspor)
Sarı kartlar: Siopis (Alanyaspor), Campi (Trabzonspor)