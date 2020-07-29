Ziraat Türkiye Kupası Finali: Trabzonspor: 2 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Final maçında Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Bordo-mavili rakibini 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

64. dakikada Pereira'nın sağ taraftan ceza sahası içine verdiği pasta Bilal'in kafa vuruşunda top direğin yanından auta çıktı.

71. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Bakasetas'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta çıktı.

76. dakikada Trabzonspor savunmasından seken topla ceza sahası dışında buluşan Onur'un vuruşu üstten auta çıktı.

89. dakikada Sörloth'un pasında ceza sahası içinde topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün kaleciyi çalımlayarak yaptığı vuruşta meşin yuvarlak auta çıktı.

90+4. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa'nın yerden vuruşunu kaleci Uğurcan tek hamlede kontrol etti.

90+8. dakikada Bilal'in pasında topu sürerek ceza sahası içine giren Sörloth'un şutunu kaleci Marafona kurtardı.

90+9. dakikada Sosa'nın attığı uzun topta ceza sahası içinde buluşan Sörloth, yaptığı düzgün vuruşta topu ağlara gönderdi. 2-0

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Asım Yusuf Öz

Trabzonspor: Uğurcan, Pereira (Manuel da Costa dk. 90+1 ?), Hüseyin, Campi, Novak (Ahmet dk. 78), Sosa, Abdülkadir Parmak (N'Diaye dk. 90+1 ?), Abdülkadir Ömür, Ekuban (Bilal dk. 41 ?), Guilherme, Sörloth

Yedekler: Erce, Hosseini, Serkan, Doğan, Nwakaeme, Yusuf

Teknik Sorumlu: Eddie Newton

Alanyaspor: Marafona, Juan Fran, Coulker, Siopis (Salih dk. 54), Nsakala, Tzavellas, Ceyhun (Mustafa dk. 74), Efecan (Onur dk. 63), Bakasetas, Junior Fernandes, Cisse

Yedekler: Cenk, Baiano, Kaan, Welinton, Lokman, Musa, Emircan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Abdülkadir Ömür (dk. 25), Sörloth (dk. 90+9) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Siopis (Alanyaspor), Campi, Pereira (Trabzonspor)