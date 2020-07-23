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Ziraat Türkiye Kupası finalini Ali Palabıyık yönetecek

Trabzonspor ile Aytemiz Alanyaspor arasında 29 Temmuz Çarşamba günü oynanacak Ziraat Türkiye Kupası final maçını Ali Palabıyık yönetecek.


Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan duyuruda, Trabzonspor ile Alanyaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finalinde hakem Ali Palabıyık'ın düdük çalacağı belirtildi. İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 21.30'da başlayacak finalde Palabıyık'ın yardımcılıklarını Serkan Olguncan ve Asım Yusuf Öz yaparken, karşılaşmanın dördüncü hakemi Ali Şansalan olacak.

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