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Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Ankara Keçiörengücü: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Eleme Tur'u maçında Galatasaray, Ankara Keçiörengücü'nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


16. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topu alan Rashica'nın sert şutunda meşin yuvarlağı kaleci Boran oyun alanı içine çeldi.


23. dakikada ceza sahası içinde topu alan Seferovic'in Mata'ya indirdiği topta gelişine yapılan vuruşu kaleci Boran oyun alanı içine çeldi.


40. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Torreira, Mikail'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi.


41. dakikada Seferovic'in kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanı içine döndü. Dönen topu tekrar tamamlayan Seferovic meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, penaltıyı kullanan futbolcu, direkten dönen topu tekrardan tamamladığı için gol geçerlilik kazanmadı.



Stat: Nef


Hakemler: Çağdaş Altay, Volkan Ahmet Narinç, Gökhan Barcın


Galatasaray: Muslera, Dubois, Emin, Nelsson, Van Aanholt, Torreira, Berkan, Rashica, Mata, Barış, Seferovic


Yedekler: Jankat, Midtsjo, Kerem, Mertens, Gomis, Abdülkerim, Özgür, Kazımcan, Metehan, Boey


Teknik Direktör: Okan Buruk


Ankara Keçiörengücü: Boran, Erhan, Muharrem, Haşim, Batuhan, Mikail, Camara, Bekir, Abdullah, Olawoyin, Babaei


Yedekler: Kayacan, Aykut, Hamza, Muhammed, Bardhi, Emin, Melih, Mara, Erkam


Teknik Direktör: Taner Taşkın


Sarı kart: Camara (Ankara Keçiörengücü)

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