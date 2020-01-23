İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Çaykur Rizespor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Galatasaray, Çaykur Rizespor’u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş mücadelesinde Galatasaray, Çaykur Rizespor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


13. dakikada orta sahadan atılan topla buluşan Sekidika'nın ceza sahası dışından yaptığı vuruşu kaleci Tarık kornere çeldi.


26. dakikada ceza sahası içinde savunmanın müdahalesiyle yükselen topa Adem'in kafa vuruşunda gole izin vermedi.


31. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Ömer Bayram'ın yerden pasında Taylan'ın gelişine yaptığı vuruşu kaleci Tarık kornere yolladı.


45+2. dakikada sağ taraftan topla ceza sahası içine giren Adem'in yerden verdiği pasta topla buluşan Taylan'ın vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı çıktı.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Atilla Karaoğlan, Süleyman Özay, Serkan Çimen


Galatasaray: Okan, Şener, Ahmet, Marcao, Linnes, Lemina, Belhanda, Sekidika, Taylan, Ömer, Adem


Yedekler: Berk, Seri, Selçuk, Falcao, Donk, Emre Akbaba, Mariano, Saracchi, Emin Bayram, Feghouli


Teknik Direktör: Fatih Terim


Çaykur Rizespor: Tarık, Orhan, Abarhoun, Ivanildo, Burak, Oğuz Kağan, Vetrih, Garmash, Samudio, Yan Sasse, Oğulcan


Yedekler: Zafer, Talbi, Atakan, Umar, Skoda, Emir Han, Barış, Diomande, Moroziuk, Boriachuk


Teknik Direktör: İsmail Kartal

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.