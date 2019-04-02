Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - E.Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray evinde Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
24. dakikada Diagne'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Erme Taşdemir'in sert şutu, üstten auta çıktı.
42. dakikada Feghouli'nin sağ kanattan açtığı ortada Onyekuru'nun dokunuşunda top auta gitti.
45+1. dakikada Ndiaye'nin ceza yayı üzerinden denediği şut girişimi üstten auta çıktı.
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç
Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Ndiaye, Fernandao, Feghouli, Onyekuru, Belhanda, Diagne
Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Sinan, Linnes, Donk, Ömer, Emre Akbaba, Semih, Muğdat
Teknik Direktör: Fatih Terim
E.Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent, Murat, Donald, Aleksic, Adem Büyük, Guilherme, Ömer
Yedekler: Abdulsamed, Eren, Pereira, Ahmed Ildız, Erkan, Kamara, Robin Yalçın, Rahman, Dia, Koulossa
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sarı Kart: Ömer Şişmanoğlu (E.Yeni Malatyaspor)