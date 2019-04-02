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Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - E.Yeni Malatyaspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray evinde Evkur Yeni Malatyaspor’u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Galatasaray evinde Evkur Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


24. dakikada Diagne'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Erme Taşdemir'in sert şutu, üstten auta çıktı.


42. dakikada Feghouli'nin sağ kanattan açtığı ortada Onyekuru'nun dokunuşunda top auta gitti.


45+1. dakikada Ndiaye'nin ceza yayı üzerinden denediği şut girişimi üstten auta çıktı.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Volkan Ahmet Narinç


Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Luyindama, Emre Taşdemir, Ndiaye, Fernandao, Feghouli, Onyekuru, Belhanda, Diagne


Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Sinan, Linnes, Donk, Ömer, Emre Akbaba, Semih, Muğdat


Teknik Direktör: Fatih Terim


E.Yeni Malatyaspor: Farnolle, Chebake, Mina, Mustafa Akbaş, Bülent, Murat, Donald, Aleksic, Adem Büyük, Guilherme, Ömer


Yedekler: Abdulsamed, Eren, Pereira, Ahmed Ildız, Erkan, Kamara, Robin Yalçın, Rahman, Dia, Koulossa


Teknik Direktör: Erol Bulut


Sarı Kart: Ömer Şişmanoğlu (E.Yeni Malatyaspor)

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