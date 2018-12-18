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Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 0 - Keçiörengücü: 0 (İlk yarı)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5.

Eleme Turu ikinci maçında TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada Atalay'ın sol kanattan yerden ortasında kaleci Metin'den seken topu alan Linnes, Celil'e çıkardı. Celil'in ceza sahası içinden vuruşunda defans topu son anda çizgiden çıkardı.


14. dakikada savunmanın arkasına sarkan Taha Balcı'nın ceza sahası içerisine girmeden kaleci İsmail üzerinden yaptığı aşırtma vuruşunda top kalenin solundan dışarı gitti.


19. dakikada Yunus'un ara pasında defansın arkasına sarkan Muğdat'ın sağ taraftan ceza sahası içine girip, kaleci Murat ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta Murat topu uzaklaştırdı.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Cem Hanoğlu, Mustafa Savranlar


Galatasaray: İsmail, Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Donk, Selçuk İnan, Celil Yüksel, Yunus Akgün, Atalay Babacan, Muğdat Çelik


Yedekler: Batuhan Şen, Mariano, Serdar Aziz, Henry Onyekuru, Malik Karaahmet, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Abdussamed Karnuçu, Ali Yavuz Kol, Yuto Nagatomo


Teknik Sorumlular: Levent Şahin, Ümit Davala


Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdülkadir Korkut, Cihan Can, Uğur Ultu, Erdi Dikmen, Seçkin Getbay, Butuhan Süer, Sertaç Çam, Gökhan Meral, Süleyman Olgun, Taha Balcı


Yedekler: Hakkı Yıldız, Uğurcan Bekçi, Hakan Çevik, Burak Aydın, Devrim Taşkaya, Alperen Pak


Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz

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