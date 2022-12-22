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Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 - Ankara Keçiörengücü: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Eleme Tur'u maçında Galatasaray, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Ankara Keçiörengücü'nü ağırladı. Müsabaka Galatasaray'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


56. dakikada sağ tarafta topu alan Mertens'in ceza sahası içine açtığı ortada Emin Bayram'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.


82. dakikada sol tarafta topu alan Kerem'in ceza sahası içi arka direğe yerden verdiği pasta Gomis'in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0


86. dakikada Muhammed'in pasında ceza yayı sağ çaprazda topu alan Olawoyin'in yerden sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanı içine döndü.


90+1. dakikada Patrick van Aanholt'un sol taraftan verdiği pasta ceza sahası içinde Gomis'in şutunda meşin yuvarlak direkten auta çıktı.



Stat: Nef


Hakemler: Çağdaş Altay, Volkan Ahmet Narinç, Gökhan Barcın


Galatasaray: Muslera, Dubois, Emin, Nelsson (Abdülkerim dk. 80 ?), Patrick van Aanholt, Torreira (Mertens dk. 46), Berkan, Rashica, Mata (Midtsjo dk. 71) , Barış (Kerem dk. 71) , Seferovic (Gomis dk. 66)


Yedekler: Jankat, Özgür, Kazımcan, Metehan, Boey


Teknik Direktör: Okan Buruk


Ankara Keçiörengücü: Boran ? (Kayacan dk. 54), Erhan, Muharrem, Haşim, Batuhan, Mikail, Camara (Muhammed dk. 46), Bekir (Bardhi dk. 69), Abdullah (Mara dk. 87 ?), Olawoyin, Babaei (Melih dk. 46)


Yedekler: Aykut, Hamza, Emin, Melih, Erkam


Teknik Direktör: Taner Taşkın


Gol: Gomis (dk. 82) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Camara, Muhammed (Ankara Keçiörengücü), Muslera (Galatasaray)

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