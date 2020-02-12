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Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor’u ağırlıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final rövanş maçında Galatasaray, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u ağırlıyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada Ömer Bayram'ın sol kanattan arka direğe yaptığı ortada Emre Akbaba, iki Alanyasporlu savunmacının arasından yaptığı düzgün kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. 1-0


11. dakikada Donk'un pasını alan ve rakibinden şık çalımla sıyrılan Emre Akbaba'nın ceza yayı çizgisinin hemen gerisinden yaptığı sert vuruşta top üstten auta çıktı.


22. dakikada sağ kanattan Baiano'nun kestiği ortaya iyi yükselen Fernandes'in kafa vuruşu üstten auta çıktı.


27. dakikada Baiano'nun ceza alanına şişirdiği topu Marcao uzaklaştırmak isterken, meşin yuvarlağı önünde bulan Bakasetas'ın sert şutunda Muslera gole izin vermedi.


28. dakikada Mariao'nun pasını alan Linnes'in, ceza alnı içine girip sol çaprazdan yaptığı sert vuruş az farkla direğin dibinden auta çıktı.


31. dakikada gelişen Alanyaspor atağında Fernandes'in savunma arkasına gönderdiği topu Ceyhun Gülselam, bindirme yapan Bammou'ya çıkardı. Penaltı noktası üzerinden bekletmeden vuruşunu yapan Bammou, takımının beraberlik golünü kaydetti. 1-1


38. dakikada Lemina'nın ceza sahasını dışından sert şutunu Marafona çeldi. Dönen topu Adem tamamlamak isterken, Marafona bu pozisyonda da topun sahibi oldu. Ancak hakem Adem'in hamlesinde kaleciye faul yapıldığı kararını verdi.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Mustafa Sönmez, Serkan Çimen


Galatasaray: Muslera, Mariano, Marcao, Donk, Linnes, Lemina, Seri, Feghouli, Ömer Bayram, Emre Akbaba, Adem


Yedekler: Okan, Şener, Emin Bayram, Ahmet Çalık, Belhanda, Taylan, Jimmy Durmaz, Sekidika, Selçuk, Onyekuru


Teknik Direktör: Fatih Terim


Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Baiano, Tzavellas, Caulker, N'Skala, Siopis, Ceyhun Gülselam, Junior Fernandes, Djalma Campos, Bakasetas, Bammou


Yedekler: Cenk, Kaan Kanak, Welinton Silva, Onur Bulut, Emircan, Efecan, Musa Çağıran, Salih Uçan, Papiss Cisse, Mustafa Pektemek


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Emre Akbaba (dk. 9) (Galatasaray), Bammou (dk. 31) (A.Alanyaspor)


Sarı kart: Adem Büyük (Galatasaray)

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