İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 - Darıca Gençlerbirliği: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Eleme Turu'nda Galatasaray sahasında karşılaştığı 3. Lig 2. Grup ekibi Darıca Gençlerbirliği'ni 1-0 mağlup ederek son 16 turuna kaldı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Ömer Bayram'ın ceza sahasının dışından kaleyi cepheden gören bir noktadan çektiği şutta meşin yuvarlak dışarı gitti.


56. dakikada altıpas içerisinden topu alan Arda Turan'ın şutunda meşin yuvarlak dışarıya çıktı.


70. dakikada ceza sahasının dışından kaleyi sağ çaprazdan gören bir noktadan Belhanda'nın vuruşunda meşin yuvarlak dışarıya gitti.


85. dakikada Nebi'nin ceza sahası dışından vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Okan'da kaldı.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray Eyisoy


Galatasaray: Okan Kocuk, Şener Özbayraklı (Emre Akbaba dk. 62), Christian Luyindama, Emin Bayram, Omar Elabdellaoui, Etebo, Ömer Bayram, Younes Belhanda, Jesse Sekidika (Oğulcan Çağlayan dk. 67), Arda Turan (Emre Kılınç dk. 67), Ali Yavuz Kol


Yedekler: Kerem Ersunar, Martin Linnes, Ryan Donk, Emre Taşdemir, Marcao, Bartuğ Elmaz, Mbaye Diagne


Teknik Direktör: Fatih Terim


Darıca Gençlerbirliği: Gürkan Hervenik, Metin Güler, Yusuf Bildik, Fahrettin Bıyıklı, Mahmuthan Acar, Nebi Tiryakioğlu, Onuray Köse (İbrahim Oğuz dk. 62), Erdem Dikbasan (Furkan Akın dk. 62), Selman Sevinç (Alperen Can dk. 87 ?), Berat Eyüpoğlu, Ahmet Kutluer (Baha Kısacık dk. 45 ?)


Yedekler: Hasan Göksu, Halil Şagar, Hüseyin Seylığlı


Teknik Direktör: Ender Alkan


Gol: Belhanda (dk. 44) (Galatasaray)


Sarı kartlar: Ahmet Kutluer, İbrahim Oğuz (Darıca Gençlerbirliği)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.