Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 - Denizlispor: 2 (İlk yarı)

Tur maçında Galatasaray, Denizlispor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk ekibin 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)

3. dakikada Emre Kılınç sağ kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya iyi yükselen Muhammed'in altıpasa girmeden yaptığı kafa vuruşu yandan auta gitti.

7. dakikada sağ kanattan Morutan'ın ceza alanına ortaladığı topa arka direkte Cicaldau'nun kafa vuruşunu kaleci Abdülkadir oyun alanına çeldi. Daha sonra savunma araya girerek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

9. dakikada Mustafa Çeçenoğlu'nun rakip yarı sahaya geçer geçmez Galatasaray savunmasının arkasına gönderdiği pasta meşin yuvarlağı alan İlhan Depe'nin ceza sahasına girip sağ çaprazdan yaptığı vuruşta top ağlarla buluştu. 0-1

23. dakikada sağ kanatta Gökhan Süzen'den meşin yuvarlağı alan Muhammed'in bekletmeden ceza sahasına gönderdiği ortada Barış Alper'in altıpas içindeki kafa vuruşunu kaleci Abdülkadir çeldi. Dönen topa sol çaprazdan hareketlenen Cicaldau'nun müsait pozisyondaki şutunu Albdülkadir çizgiden çıkararak gole izin vermedi.

29. dakikada Emre Kılınç'tan topu alan Alpaslan Öztürk'ün hafif sağ çaprazdan kaleye yaklaşık 25 metreden çektiği sert şut kaleci Abdülkadir'in müdahalesine rağmen filelere gitti. 1-1

38. dakikada Denizlispor yarı sahası sağ kanadı taç çizgisine yakın noktada Cicaldau'dan topu kapan Bünyamin, bekletmeden pasını ileriye gönderdi. Galatasaray savunmasındaki boşluğu değerlendirerek hareketlenen ve meşin yuvarlağın sahibi olan Darri, ceza alanına girdikten sonra kaleci İsmail ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 1-2

44. dakikada Taylan'dan pası alan Muhammed, topla sağ tarafa doğru hareketlendikten sonra kaleci Abdülkadir'in de kalesini terk ettiğini gördüp ceza sahasına girer girmez şutunu çekti. Top sol kale direğine çarpıp dışarı çıktı.

Stat: Nef

Hakemler: Volkan Bayarslan, Serkan Ok, Bilal Gölen

Galatasaray: İsmail Çipe, Oğulcan Çağlayan, Alpaslan Öztürk, Marcao, Ömer Bayram, Taylan Antalyalı, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan, Alexandru Cicaldau, Barış Alper Yılmaz, Mustafa Muhammed

Yedekler: Jankat Yılmaz, Patrick van Aanholt, Kerem Aktürkoğlu, Gustavo Assunçao, Berkan Kutlu, Işık Kaan Arslan, Victor Nelsson, Atalay Babacan, Aytaç Kara, Halil Dervişoğlu

Teknik Direktör: Fatih Terim

Denizlispor: Abdülkadir Sünger, Emre Sağlık, Erdal Akdarı, Muhammet Özkal, Gökhan Süzen, Muhammed Gönülaçar, Mustafa Çeçenoğlu, Özer Özdemir, Bünyamin Balat, İlhan Depe, Darri

Yedekler: Hüseyin Altıntaş, Leo Schwechlen, Asım Hamzaçebi, Bekir Turaç Böke, Burak Gümüştaş

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: İlhan Depe (dk. 9), Darri (dk. 38) (Denizlispor), Alpaslan Öztürk (dk. 29) (Galatasaray)

Sarı kart: Erdak Akdarı (Denizlispor)