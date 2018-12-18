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Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 - Keçiörengücü: 1 (Maç sonucu)

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5.

Eleme Turu ikinci maçında evinde karşılaştığı TFF 2. Lig ekibi Keçiörengücü ile 1-1 berabere kaldı. İlk maçı deplasmanda 2-1 kazanan sarı-kırmızılılar böylece Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu'na kalan ekip oldu.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


62. dakikada Muğdat Çelik'in pasında ceza alanı sağ çaprazında topla buluşan Atalay'ın vuruşunda kaleci Metin topu tek hamle de kontrol etti.


65. dakikada Selçuk İnan ceza yayı üzerinden kullandığı serbest vuruşta barajdan seken topu önünde bulan Yunus'un altıpasta yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


85. dakikada sağ kanattan içeri giren Devrim'in pasında kaleci İsmail'i geçen topu Taha boş kaleye gönderdi. 1-1



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Özgür Yankaya, Mehmet Cem Hanoğlu, Mustafa Savranlar


Galatasaray: İsmail, Linnes, Maicon, Ahmet Çalık, Ömer Bayram, Donk, Selçuk İnan, Celil Yüksel, Yunus Akgün (Malik Karaahmet dk. 85 ?), Atalay Babacan (Ali Yavuz Kol dk. 78), Muğdat Çelik


Yedekler: Batuhan Şen, Mariano, Serdar Aziz, Henry Onyekuru, Gökay Güney, Mustafa Kapı, Abdussamed Karnuçu, Yuto Nagatomo


Teknik Sorumlular: Levent Şahin, Ümit Davala


Keçiörengücü: Metin Uçar, Abdülkadir Korkut, Cihan Can (Hakan Çevik dk. 84 ?), Uğur Ultu, Erdi Dikmen, Seçkin Getbay (Burak Aydın dk. 84 ?), Butuhan Süer (Devrim Taşkaya dk. 46), Sertaç Çam, Gökhan Meral, Süleyman Olgun, Taha Balcı


Yedekler: Hakkı Yıldız, Uğurcan Bekçi, Alperen Pak


Teknik Direktör: Hamdi Yılmaz


Goller: Yunus Akgün (dk. 65) (Galatasaray), Taha (dk. 85) (Keçiörengücü)

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