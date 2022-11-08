Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 1 - Ofspor: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 4.
Tur mücadelesinde Galatasaray, 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Ofspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
18. dakikada Mustafa Emin Birinci'nin pasında orta sahanın solunda topla buluşan Miraç Türkyılmaz, ceza yayı önüne gelip çaprazdan çok sert bir vuruş yaparak topu filelere gönderdi. 0-1
22. dakikada Mata'nın pasıyla soldan son çizgiye inen Seferovic, kale sahası önüne çevirdi. Gomis'in yakın mesafeden vuruşunda kaleci Mızhat topu ayaklarıyla çıkardı.
37. dakikada Dubois sağdan ceza sahasına girip arka direğe ortaladı. Bu noktada topla buluşan Seferovic göğsüyle düzeltip çok sert vurarak topu ağlara gönderdi. 1-1
Stat: Nef
Hakemler: Cihan Aydın, Cemal Alpay, Mehmet Akıncık
Galatasaray: Okan, Dubois, Ross (Emin Bayram dk. 29), Metehan, Patrick van Aanholt, Yunus Akgün, Berkan, Midtsjö, Mata, Seferovic, Gomis
Yedekler: Jankat Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper, Baran Demiroğlu, Özgür Baran Aksaka, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Kazımcan Karataş, Boey
Teknik Direktör: Okan Buruk
Ofspor: Mızhat Burak, Bora Ulu, Ali Osman Karnapoğlu, Muhammed Serdar Yazıcı, Ahmet Aktaş, Hamza İpekçi, Fatih Mert Çırtlık, Mustafa Emin Birinci, Miraç Türkyılmaz, Oktay Bala, Vedat Erçin
Yedekler: Bilal Karataş, Erdem Cevahiroğlu, Ömer Çetinbaş, Gökdeniz Gür, Furkan Işık, Sertan Vatansever, Göktuğ Yılmaz
Teknik Direktör: İbrahim Tolgay Kerimoğlu
Goller: Miraç Türkyılmaz (dk. 18) (Ofspor), Seferovic (dk. 37) (Galatasaray)