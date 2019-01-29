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Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 2 - Boluspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nun rövanş maçında Galatasaray, Boluspor’u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun rövanş maçında Galatasaray, Boluspor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk yarısını Galatasaray'ın 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


6. dakikada Galatasaray savunmasının arkasında topla buluşan Özgür Can'ın çaprazdan çektiği şut direğin yanından auta çıktı.


12. dakikada Mustafa Durak'ın ara pasında topla buluşan Umut kaleye şutunu çekti. Ahmet Çalık topa müdahale ederek tehlikeyi uzaklaştırdı.


19. dakikada Boluspor savunmasından seken topla sol kanatta buluşan Ömer Bayram'ın ceza alanı içine gönderdiği ortayı Yunus Akgün kafa vuruşuyla filelere gönderdi. 1-0


25. dakikada sağ kanattan Linnes'in açtığı ortada Sinan Gümüş'ün altıpas üzerinde, müsait pozisyonda yaptığı kafa vuruşu auta çıktı.


33.dakikada Yunus'un ara pasında ceza sahası dışı sağ tarafında topla buluşan Muğdat'ın içeriye girer girmez yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Gökhan'ın sağından ağlara gitti. 2-0


37.dakikda ceza sahası çizgisi üzerinde Selçuk'un kullandığı frikiği kaleci Gökhan çeldi.


42. dakikada Akabueze'nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Ufuk'un şutunu, kaleci İsmail üstten kornere çeldi.



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Serkan Tokat, Mehmet Cem Hanoğlu, Yusuf Bozdoğan


Galatasaray: İsmail Çipe, Linnes, Ahmet, Semih, Ömer, Donk, Celil, Yunus, Muğdat, Selçuk, Sinan,


Yedekler: Batuhan , Mariano, Ndiaye, Onyekuru, Fernando, Emre Taşdemir, Atalay, Gökay, Marcao, Feghouli


Teknik Direktör: Fatih Terim


Boluspor: Gökhan, Hayrullah, Ümit, Diarra, Ufuk, Yusuf Emre, Akabueze, Umut, Guido, Mustafa Durak, Özgür Can


Yedekler: Billal Sebaihi, Mutlu, Dimov, Mustafa Altıntaş, Burak Asan, Sabri, Burak Bekaroğlu


Teknik Direktör: Orhan Kaynak


Goller: Yunus Akgün (dk. 19), Muğdat (dk. 33) (Galatasaray)


Sarı Kartlar: Donk (Galatasaray), Diarra (Boluspor)

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