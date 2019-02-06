Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Alınan bu sonuçla Galatasaray, çeyrek final ikinci maçı için önemli avantaj elde etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada Sinan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Belhanda'nın önünü boşaltarak yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Akın'da kaldı.

77. dakikada Fernando'nun pasında kale önünde topla buluşan Onyekuru'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Akın kurtardı.

87. dakikada Feghouli'nin ara pasında sağ taraftan bindiren Linnes'in ceza sahası içine girerek çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.

90+2. dakikada sağ taraftan Linnes'in ortasında arka direkte Yunus topla buluştu. Yunus'un sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Kale önünde seken topa Feghouli'nin vuruşunda top filelere gitti. 2-0

Stat: Türk Telekom

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok

Galatasaray: İsmail, Linnes, Marcao, Luyindama, Ömer, Donk (Belhanda dk. 46), Fernando, Onyekuru, Yunus, Selçuk (Mitroglou dk. 73), Sinan (Feghouli dk. 84 ?)

Yedekler: Batuhan, Ahmet, Ndiaye, Emre Akbaba, Semih, Nagatomo, Muğdat

Teknik Direktör: Levent Şahin

Hatayspor: Ömer, Mehmet, Soner, Yusuf, Yasin, Kubilay, Nimaga (Maiga dk. 74), Korkishko, Gomis (Akın dk. 44 ?), Selim (Caner Hüseyin dk. 46), Mirkan

Yedekler: El Hadji Karim, Gökhan, Mesut, Özgür

Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Luyindama (dk. 7), Feghouli (dk. 90+2) (Galatasaray)

Kırmızı kart: Ömer (dk. 41) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Kubilay (Hatayspor) Luyindama, Belhanda (Galatasaray)