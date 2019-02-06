Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.
Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Alınan bu sonuçla Galatasaray, çeyrek final ikinci maçı için önemli avantaj elde etti.
Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
50. dakikada Sinan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Belhanda'nın önünü boşaltarak yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Akın'da kaldı.
77. dakikada Fernando'nun pasında kale önünde topla buluşan Onyekuru'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Akın kurtardı.
87. dakikada Feghouli'nin ara pasında sağ taraftan bindiren Linnes'in ceza sahası içine girerek çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.
90+2. dakikada sağ taraftan Linnes'in ortasında arka direkte Yunus topla buluştu. Yunus'un sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Kale önünde seken topa Feghouli'nin vuruşunda top filelere gitti. 2-0
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok
Galatasaray: İsmail, Linnes, Marcao, Luyindama, Ömer, Donk (Belhanda dk. 46), Fernando, Onyekuru, Yunus, Selçuk (Mitroglou dk. 73), Sinan (Feghouli dk. 84 ?)
Yedekler: Batuhan, Ahmet, Ndiaye, Emre Akbaba, Semih, Nagatomo, Muğdat
Teknik Direktör: Levent Şahin
Hatayspor: Ömer, Mehmet, Soner, Yusuf, Yasin, Kubilay, Nimaga (Maiga dk. 74), Korkishko, Gomis (Akın dk. 44 ?), Selim (Caner Hüseyin dk. 46), Mirkan
Yedekler: El Hadji Karim, Gökhan, Mesut, Özgür
Teknik Direktör: İlhan Palut
Goller: Luyindama (dk. 7), Feghouli (dk. 90+2) (Galatasaray)
Kırmızı kart: Ömer (dk. 41) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Kubilay (Hatayspor) Luyindama, Belhanda (Galatasaray)