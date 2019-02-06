İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 2 - Hatayspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final ilk maçında Galatasaray, sahasında karşılaştığı Hatayspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti. Alınan bu sonuçla Galatasaray, çeyrek final ikinci maçı için önemli avantaj elde etti.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


50. dakikada Sinan'ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Belhanda'nın önünü boşaltarak yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak kaleci Akın'da kaldı.


77. dakikada Fernando'nun pasında kale önünde topla buluşan Onyekuru'nun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Akın kurtardı.


87. dakikada Feghouli'nin ara pasında sağ taraftan bindiren Linnes'in ceza sahası içine girerek çaprazdan yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.


90+2. dakikada sağ taraftan Linnes'in ortasında arka direkte Yunus topla buluştu. Yunus'un sert şutunda meşin yuvarlak direkten döndü. Kale önünde seken topa Feghouli'nin vuruşunda top filelere gitti. 2-0



Stat: Türk Telekom


Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, İsmail Şencan, Murat Ergin Gözütok


Galatasaray: İsmail, Linnes, Marcao, Luyindama, Ömer, Donk (Belhanda dk. 46), Fernando, Onyekuru, Yunus, Selçuk (Mitroglou dk. 73), Sinan (Feghouli dk. 84 ?)


Yedekler: Batuhan, Ahmet, Ndiaye, Emre Akbaba, Semih, Nagatomo, Muğdat


Teknik Direktör: Levent Şahin


Hatayspor: Ömer, Mehmet, Soner, Yusuf, Yasin, Kubilay, Nimaga (Maiga dk. 74), Korkishko, Gomis (Akın dk. 44 ?), Selim (Caner Hüseyin dk. 46), Mirkan


Yedekler: El Hadji Karim, Gökhan, Mesut, Özgür


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Luyindama (dk. 7), Feghouli (dk. 90+2) (Galatasaray)


Kırmızı kart: Ömer (dk. 41) (Hatayspor)


Sarı kartlar: Kubilay (Hatayspor) Luyindama, Belhanda (Galatasaray)

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.