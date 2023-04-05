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Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 2 - Medipol Başakşehir: 3 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir’e 3-2 mağlup oldu.

Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Final mücadelesinde Galatasaray sahasında Medipol Başakşehir'e 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla Başakşehir kupada yarı finale yükseldi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


51. dakikada savunmadan seken topu ceza sahası içi sağ tarafında önünde bulan Zaniolo, yerden attığı pasta ön direkte Icardi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-2


66. dakikada ceza sahası içi sol tarafında topla buluşan Aleksic'in kale önünde çevirdiği topa Mahmut Tekdemir'in vuruşunda kaleci Muslera'nın kurtarışında top arka direkte Szysz'nin önünde kaldı. Szysz'in boş kaleye yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-3


78. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Rashica'nın vuruşunda, top kaleci Muhammed Şengezer'de kaldı.


86. dakikada Rashica'nın sağ taraftan yaptığı ortada, arka direkte iyi yükselen Gomis'in kafa vuruşunda top direkten döndü. Dönen topu ceza sahası içinde önünde bulan Barış Alper'in yaptığı vuruşta savunma araya girdi. Savunmanın uzaklaştırdığı topu ceza sahası ön çizgisinde Torreira'nın önünde kaldı ve bu oyuncunun yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla auta gitti.



Stat: Nef


Hakemler: Kadir Sağlam, Volkan Narinç, Mustafa Sönmez


Galatasaray: Muslera, Sacha Boey, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı (Gomis dk. 85 ?), Kazımcan Karataş, Midtsjö (Oliveira dk. 66), Torreira, Zaniolo (Yunus Akgün dk. 66), Mertens (Barış Alper Yılmaz dk. 75), Kerem Aktürkoğlu (Rashica dk. 66), Icardi


Yedekler: Okan Kocuk, Dubois, Berkan Kutlu, Nelsson, Juan Mata


Teknik Direktör: Okan Buruk


Başakşehir: Muhammed Şengezer, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Touba, Lucas Lima, Biglia, Szysz (Deniz Türüç dk. 82 ?), Mahmut Tekdemir, Aleksic (Berkay Özcan dk. 74), Serdar Gürler (Januzaj dk. 74), Figueiredo (Keny dk. 74)


Yedekler: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Batuhan Çelik, Muhammet Arslantaş, Efe Koyuncu, Caner Erkin


Teknik Direktör: Emre Belözoğlu


Goller: Kaan Ayhan (dk. 20), Icardi (dk.51) (Galatasaray), Szysz (dk. 12 ve 66), Aleksic (dk. 30) (Başakşehir)


Kırmızı kart: Emre Belözoğlu (dk. 38) (Başakşehir)


Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Biglia (Başakşehir)

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