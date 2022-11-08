Ziraat Türkiye Kupası: Galatasaray: 2 - Ofspor: 1 (Maç sonucu)

Tur mücadelesinde Galatasaray, 3. Lig 2. Grup'ta mücadele eden Ofspor'u konuk etti. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini 2-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Midtsjö'nün pasında ceza sahası içinde topla buluşan Seferovic, penaltı noktası üzerine çevirdi. Müsait pozisyondaki Gomis'in şutunda top direkten dönerken, savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

79. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topu Berkan kafayla Mata'ya aktardı. Bu futbolcu bekletmeden tekrar Berkan'ı gördü. Berkan'ın ceza sahası dışından sert şutunda top filelere gitti. 2-1

Stat: Nef

Hakemler: Cihan Aydın, Cemal Alpay, Mehmet Akıncık

Galatasaray: Okan, Dubois (Boey dk. 59), Ross (Emin Bayram dk. 29), Metehan, Patrick van Aanholt, Yunus Akgün (Barış Alper dk. 59), Berkan, Midtsjö (Özgür Baran Aksaka dk. 85 ?), Mata, Seferovic (Kerem Aktürkoğlu dk. 85 ?), Gomis

Yedekler: Jankat Yılmaz, Baran Demiroğlu, Ali Turap Bülbül, Efe Akman, Kazımcan Karataş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Ofspor: Mızhat Burak, Bora Ulu, Ali Osman Karnapoğlu, Muhammed Serdar Yazıcı, Ahmet Aktaş, Hamza İpekçi (Gökdeniz Gür dk. 82 ?), Fatih Mert Çırtlık, Mustafa Emin Birinci (Furkan Işık dk. 54), Miraç Türkyılmaz (Erdem Cevahiroğlu dk. 82 ?), Oktay Bala (Ömer Çetinbaş dk. 46), Vedat Erçin (Sertan Vatansever dk. 72)

Yedekler: Bilal Karataş, Göktuğ Yılmaz

Teknik Direktör: İbrahim Tolgay Kerimoğlu

Goller: Miraç Türkyılmaz (dk. 18) (Ofspor), Seferovic (dk. 37), Berkan (dk. 79) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Vedat Erçin, Furkan Işık (Ofspor)