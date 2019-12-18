Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 0 - Fenerbahçe: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Tur 2. maçında İstanbulspor, Fenerbahçe'yi ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Alper'in ortasında ceza sahası içinde topla buluşan Mevlüt'ün şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.
20. dakikada Ferdi'nin pasında ceza sahası dışında Tolga'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
39. dakikada sol kanatta topla buluşan Oğuzhan'ın yerden vuruxu direğin yanından auta çıktı.
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Emre Malok, Ali Tuna, Mehmet Emin Tuğral
İstanbulspor: Umut, Wellington, Zafer, Mehmet, Süleyman, Berkay, Kağan, Oğuzhan, Muhammed, Yavuzhan, Allahyar
Yedekler: Yusuf, Muhammed Enes, Cajic, Ali Aytemur, Muhammet Şahin, Batın, Diouf, Mustafa, Berk, Duhan
Teknik Sorumlu: Tamer Avcı
Fenerbahçe: Harun, Murat, Zanka, Rami, Jailson, Tolgay, Tolga, Deniz, Ferdi, Alper, Mevlüt
Yedekler: Altay, Isla, Serdar, Dirar, Gustavo, Bedat Muriqi
Teknik Direktör: Ersun Yanal
Sarı kart: Murat Sağlam (Fenerbahçe)