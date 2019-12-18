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Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 2 - Fenerbahçe: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur 2. maçında İstanbulspor, Fenerbahçe'yi ağırladı. Sarı-lacivertli ekip sahadan 2-0'lık üstünlükle ayrılarak adını bir üst tura yazdırdı.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Tolga'nın sağ çaprazdan yaptığı ortada ceza sahası içinde Zanka'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1


62. dakikada sol kanattan ceza sahası içine giren Alper'in pasında Tolgay'ın şutu direğin yanından auta çıktı.


70. dakikada Deniz'in sağ taraftan kullandığı köşe atışında kaleye yönelen topu kaleci Umut son anda kornere çeldi.


83. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Deniz'in pasında topla buluşan Tolgay'ın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-2



Stat: Necmi Kadıoğlu


Hakemler: Emre Malok, Ali Tuna, Mehmet Emin Tuğral


İstanbulspor: Umut (Yusuf dk. 75), Wellington, Zafer, Mehmet (Muhammet Şahin dk. 78), Süleyman (Berk dk. 69), Berkay, Kağan, Oğuzhan, Muhammed, Yavuzhan, Allahyar


Yedekler: Muhammed Enes, Cajic, Ali Aytemur, Batın, Diouf, Mustafa, Duhan


Teknik Sorumlu: Tamer Avcı


Fenerbahçe: Harun, Murat, Zanka, Rami, Jailson, Tolgay, Tolga, Deniz, Ferdi, Alper, Mevlüt


Yedekler: Altay, Isla, Serdar, Dirar, Gustavo, Vedat Muriqi


Teknik Direktör: Ersun Yanal


Goller: Zanka (dk. 54), Tolgay (dk. 83) (Fenerbahçe)


Sarı kartlar: Murat Sağlam, Alper, Zanka (Fenerbahçe), Wellington, Süleyman (İstanbulspor)

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