Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 3 - Elazığspor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 3.
Eleme Turu'nda İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Elazığspor'u 3-2 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu.
Maçtan dakikalar
14. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrasında defanstan seken topu alan Mehmet Yeşil'in ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
22. dakikada Elazığspor'da kazanılan penaltıda topun başına geçen Ömer Yıldız, kaleci Alp Arda'nın sağından meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
37. dakikada sağ taraftan yapılan orta sonucunda ceza sahası içinde topu alan Yusuf Ensar Poyrazlı'nın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-2
45+6. dakikada İstanbulspor'da kazanılan penaltıda topun başına geçen Uygar Mert Zeybek, kaleci Ahmet Doğan'ın solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 2-2
48. dakikada sağ taraftan yapılan ortada ceza saha sahası içinde topu alan Yusuf Ali Özer'in düzgün vuruşunda direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 3-2
Stat: Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Ertan Başdağ, Akın Karabacak
İstanbulspor: Alp Arda, Yusuf Cihat Çelik (Eslem Öztürk dk. 75), Mehmet Yeşil, Emrecan Uzunhan, Ali Dere, Egehan Gök (Oliver Whyte dk. 90+5 ?), Tayyip Ebrar Cumur, Uygar Mert Zeybek (Kamal Issah dk. 82 ?), Berkay Görmez, Muhammed Enes Durmuş (Alperen Mehmet Çaylak dk. 90+5 ?), Yusuf Ali Özer (Emir Gökçe dk. 75)
Yedekler: Alperen Uysal, Patrick Etoga, Melih Kabasakal, Eduart RRoca, Kristal Abazaj
Teknik Direktör: Fatih Tekke
Elazığspor: Ahmet Doğan, Tufan Kelleci, Yiğitcan Erdoğan, Ömer Faruk Aydemir, Hebat Alan, Kadir Bekmezci (Murat Ceylan dk. 46), Kadir Taşoğlu (Muhammed Umut Akbulut dk. 85 ?), İzzet Topatar (Cengizhan Akgün dk. 39), Yusuf Ensar Poyrazlı (Fırat Ergün dk. 78), Selim Enes Özeren (Cihan Canpolat dk. 78 ?), Ömer Yıldız
Yedekler: Okan Aytekin, Salih Polatdemir, Eren Çinkılıç
Teknik Direktör: Orhan Kaynak
Goller: Mehmet Yeşil (dk. 14), Uygar Mert Zeybek (dk. 45+6 pen.), Yusuf Ali Özer (dk. 48) (İstanbulspor), Ömer Yıldız (dk. 22 pen.), Yusuf Ensar Poyrazlı (dk. 37) (Elazığspor)
Kırmızı kart: Murat Ceylan (dk. 89) (Elazığspor)
Sarı kartlar: Emrecan Uzunhan, Ali Dere (İstanbulspor), Selim Enes Özeren (Elazığspor)