Ziraat Türkiye Kupası: İstanbulspor: 5 - Büyükçekmece Tepecikspor: 2

Turu'nda İstanbulspor, sahasında karşı karşıya geldiği TFF 3. Lig ekiplerinden Büyükçekmece Tepecikspor'u uzatmalarda 5-2'lik skorla mağlup etti. Bu sonuçla İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda bir üst tura yükselmiş oldu.

Maçtan dakikalar

26. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Allahyar'ın kaleci Ramazan'ı geçerek sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0

44. dakikada ceza yayı önünden Kayhan Ardıç'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

65. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Zafer'in kullandığı serbest vuruşta kale önünde Mehmet Yeşil'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 2-1

90+3. dakikada ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Hasan Demir'in şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-2

101. dakikada sağ taraftan Kağan Miray Bağış'ın içeri çevirdiği topa kale önünde Papa'nın dokunuşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 3-2

113. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda Kağan Miray Bağış topla buluştu. Kağan Miray, ceza sahası içinde bulunan Muhsin'e pasını aktardı. Muhsin'in kontrol ettikten sonra yaptığı vuruşta top ağlara gitti. 4-2

119. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Papa'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti. 5-2

Stat: Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Ferhan Kestanlıoğlu, Fatih Söyler, Hüseyin Kıvanç Durmaz

İstanbulspor: Umut Kaya, Mehmet Yeşil, Etoga, Okan Saraçoğlu (Onur Ergün dk. 59), Yavuzhan Keleşoğlu (Ali Dere dk. 106), Oğuzhan Berber, Berkay Görmez, Kağan Miray Bağış, Zafer Şensoy (Papa dk. 71), Yunus Emre Yalçın (Muhsin Yıldırım dk. 86), Allahyar

Yedekler: Yusuf Aklan, Eslem Öztürk, İbrahim Yılmaz, Mensah, Muhammed Demirci, Oğuzhan Akgün

Teknik Direktör: Fırat Gül

Büyükçekmece Tepecikspor: Ramazan Üstündağ, Enes Yılmaz, Özkan Zileli, Alper Sürücü, Emre Usta, Halil İbrahim Pekşen (Berkay Ceylan dk. 46), Yunus Yaşar (Furkan Zengin dk. 87 ?), Sefer Kanıtemiz (Hakan Esa dk. 106), Kayhan Arduç, Yunus Yaşar, Mert Türkileri (Aykut Sevim dk. 73)

Yedekler: Emirhan Emir, Emrah Pehlivanoğlu, Rıdvan Okuş

Teknik Direktör: Enver Şen

Goller: Allahyar (dk. 26), Mehmet Yeşil (dk. 65), Papa (dk. 101 ve 119), Muhsin Yıldırım (dk. 113) (İstanbulspor) Kayhan Ardıç (dk. 44), Hasan Demir (dk. 90+3) (Büyükçekmece Tepecikspor)

Sarı kartlar: Okan Saraçoğlu, Mehmet Yeşil, Yunus Emre Yalçın (İstanbulspor), Mert Türkileri (Büyükçekmece Tepecikspor)