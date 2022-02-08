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Ziraat Türkiye Kupası: Karagümrük: 2 - İH Konyaspor: 2 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Karagümrük, İH Konyaspor’u konuk ediyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Karagümrük, İH Konyaspor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


7. dakikada Bistrovic'in pasında topla buluşan Levent Mercan, soldan ceza sahasına girerek 2 rakibinden sıyrılıp uzak köşeye düzgün bir vuruş yaptı ve takımını öne geçirdi. 1-0


11. dakikada Bytyqi'nin soldan ceza sahasına gönderdiği ortada müsait pozisyondaki Anicic kafayı vurdu. Viviano bu pozisyonda gole izin vermezken dönen topu Ahmed Hassan tamamladı ve skora eşitlik getirdi. 1-1


19. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Oğulcan, Biglia'nın müdahalesi sonrasında yerde kalırken Hakem Ali Şansalan penaltı noktasını gösterdi.


21. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Ahmed Hassan, topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 1-2


28. dakikada Konyaspor savunmasının uzaklaştıramadığı top Jimmy Durmaz'da kaldı. Bu futbolcu soldan son çizgiye inip arka direkteki Ahmed Musa'ya çıkardı. Ahmed Musa'nın ilk vuruşunda top üst direkten dönerken, Nijeryalı oyuncu kafayla tamamlayarak topu ağlara gönderdi. 2-2



Stat: Atatürk Olimpiyat


Hakemler: Ali Şansalan, Volkan Ahmet Narinç, Mehmet Emin Tuğral


Karagümrük: Viviano, Biraschi, Burak, Caner, Jimmy Durmaz, Biglia, Ahmed Musa, Levent Mercan, Bistrovic, Balkovec, Karamoh


Yedekler: Utku, Emre Mor, Borini, Samed, Serhat, Alparslan, Zukanovic, Salibur, Toure, Baniya


Teknik Direktör: Volkan Demirel


İH Konyaspor: Eray, Barış Yardımcı, Adil, Anicic, Alberk, Oğulcan, Amilton, Çekici, Mpoku, Bytyqi, Ahmed Hassan


Yedekler: Mehmet, Rahmnovic, Guilherme, Hadziahmetovic, Uğurcan, Musa, Hüseyin, Ahmet Karademir, Michalak, Ekrem


Teknik Direktör: İlhan Palut


Goller: Levent Mercan (dk. 7), Ahmet Musa (dk. 28) (Karagümrük), Ahmed Hassan (dk. 11 ve dk. 21 pen.) (İH Konyaspor)


Sarı kartlar: Biglia (Karagümrük)

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