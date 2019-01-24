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Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 0 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Kasımpaşa, sahasında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşıyor.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz beraberlikle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


9. dakikada ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Djalma'nın vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.


15. dakikada sağ taraftan Trezeguet'nin kullandığı köşe vuruşunda kale önünde Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ufuk'ta kaldı.


18. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazından Hajrandinovic'in kullandığı serbest vuruşta ön direkte Nsakala'nın ters kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten oyun alanın geri döndü.


22. dakikada ceza sahası içinde Nsakala'nın hatasında topla Eduok buluştu. Eduok'pasında ceza sahası içi sağ tarafından Koita'nın yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üstten auta gitti.


41. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazından Veigneau'nun ortasında kale önünde Koita'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti.


42. dakikada sol taraftan ceza sahası içine giren Eduok'un içeri çevirdiği topa kale önünde Trezeguet'nin dokunuşunda meşin yuvarlak auta gitti.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Serdar Diyadin


Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau, Pavelka, Sadiku, Eduok, Trezeguet, Hajradinovic, Koita


Yedekler: Eray, Ramazan, Veysel, Çağatay Kurukalıp, Tarkan, Heintz, Hasan Bilal, İlhan, Özgür Çek, Azad Toptik


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Aytemiz Alanyaspor: Ufuk, Baiano, Caulker, Merih Demiral, Nsakala, Welinton, Taha Yalçıner, Ozan Tufan, Djalma Campos, Efecan, Sural


Yedekler: Haydar, Ceyhun, Hasan Ayaroğlu, Barış Başdaş, Junior Fernandes, Cenk Ahmet


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Sarı kart: Nsakala (Aytemiz Alanyaspor)

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