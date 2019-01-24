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Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 - Aytemiz Alanyaspor: 0 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Kasımpaşa, normal süresi 0-0 sona eren mücadelede Aytemiz Alanyaspor’u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanş maçında Kasımpaşa, normal süresi 0-0 sona eren mücadelede Aytemiz Alanyaspor'u uzatma dakikalarında bulduğu golle 1-0 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırdı.




Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Djalma'nın ceza yayı üzerinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Scuffet'te kaldı.


66. dakikada sağ taraftan Tarkan'ın pasında Trezeguet'nin ceza sahası içi sağ çaprazından sert şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.


101. dakikada Fernandes'in pasında ceza yayı üzerinde Djalma'nın vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Scuffet'te kaldı.


105+1. dakikada Pavelka'nın pasında ceza sahası dışında topla buluşan Trezeguet'nin sert şutunda meşin yuvarlak direğe çarparak auta gitti.


113. dakikada sağ taraftan son çizgiye inen Popov'un içeriye çevirdiği topa penaltı noktası yakınlarında Tarkan'ın düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Bahattin Şimşek, Cevdet Kömürcüoğlu, Serdar Diyadin


Kasımpaşa: Scuffet, Popov, Ben Youssef, Josue Sa, Veigneau, Pavelka (Veysel Sarı dk. 116), Sadiku, Eduok (Azad dk. 99), Trezeguet, Hajradinovic (Heintz dk. 46), Koita (Tarkan dk. 65)


Yedekler: Eray, Ramazan, Çağatay Kurukalıp, Hasan Bilal, İlhan, Özgür Çek


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Aytemiz Alanyaspor: Ufuk, Baiano, Caulker, Merih Demiral, Nsakala, Welinton (Cenk Ahmet dk. 113), Taha Yalçıner (Ceyhun dk. 79), Ozan Tufan (Fernandes dk. 67), Djalma Campos (Hasan Ayaroğlu dk. 120 ?), Efecan, Sural


Yedekler: Haydar, Barış Başdaş


Teknik Direktör: Sergen Yalçın


Gol: Tarkan (dk. 113) (Kasımpaşa)


Kırmızı kart: Josue Sa (dk. 59) (Kasımpaşa)


Sarı kartlar: Nsakala, Caulker, Ceyhun, Baiano, Welinton(Aytemiz Alanyaspor) Tarkan, Heintz, Veigneau, Trezeguet (Kasımpaşa)

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