İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kasımpaşa sahasında Gaziantep FK ile karşılaşıyor. Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


25. dakikada Valentin Eysseric'in pasıyla ceza yayının sol tarafında topla buluşan Haris Hajradinovic'in sert şutunda kaleci Günay Güvenç'in çeldiği topu savunma kornere gönderdi.


31. dakikada Valentin Eysseric'in sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte Ouanes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


34. dakikada Furkan Soyalp'in sol taraftan kullandığı kornerde ön direkte topla buluşan Muhammet Demir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü.


36. dakikada orta sahada Joao Figueiredo'nun pasıyla sol kanattan hareketlenen Hamza Mendly'in hızla ceza sahasına girip rakiplerini geçerek yaptığı vuruşta kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.


42. dakikada ceza sahası dışında kaleci Harun Tekin ile Uros Spajic'in çarpışması sonucunda topu önünde bulan Joao Figueiredo'nun boş kaleye vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık


Kasımpaşa: Harun Tekin, Mehmet Feyzi Yıldırım (Florent Hadergjonaj dk. 41 ?), Ryan Donk, Uros Spajic, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Valentin Eysseric, Mamadou Fall, Haris Hajradinovic, Ouanes, Umut Bozok


Yedekler: Erdem Canpolat, Michal Travnik, Tarkan Serbest, Ahmet Emin Engin, Tomas Brecka, Tunay Torun


Teknik Sorumlu: Ümit Şengül


Gaziantep FK: Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Alin Tosca, Oğuz Ceylan, Hamza Mendly, Amedej Vetrih, Furkan Soyalp, Recep Niyaz, Joao Figueiredo, Muhammet Demir


Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Pawel Olkowski, Doğan Erdoğan, Börven, Angelo Sagal, Maxim, Merkel, Kitsiou, Stankovski, Berke Gürbüz


Teknik Direktör: Erol Bulut


Goller: Ouanes (dk. 31) (Kasımpaşa), Joao Figueiredo (dk. 42) (Gaziantep FK)

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.