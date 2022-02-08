Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 - Gaziantep FK: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Gaziantep FK deplasmanda karşılaştığı Kasımpaşa'yı 2-1 mağlup etti ve çeyrek finale yükseldi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

57. dakikada Haris Hajradinovic'in ceza sahası dışı sağ tarafından kullandığı serbest vuruşta kaleci Günay Güvenç meşin yuvarlağı çeldi.

62. dakikada Recep Niyaz'ın pasında sol kantta topla buluşan Muhammet Demir'in ceza sahası içine girip çaprazdan vuruşunda kaleci Harun Tekin meşin yuvarlağı kornere çeldi.

75. dakikada Maxim'in sol kanattan kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde Joao Figueiredo'nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Harun Tekin'den döndü. Tekrar topu alan Figueiredo'nun sol çaprazdan vuruşunda ise meşin yuvarlağı çizgi üzerinden Ouanes çıkardı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu izleyen hakem Fırat Aydınus, Ouanes'in topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle penaltı noktasını gösterdi. Ouanes de kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

81. dakikada penaltıda topun başına geçen Maxim, kaleci Harun Tekin'in solundan meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Kasımpaşa: Harun Tekin, Mehmet Feyzi Yıldırım (Florent Hadergjonaj dk. 41 ?), Ryan Donk, Uros Spajic, Evren Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Valentin Eysseric (Michal Travnik dk. 73), Mamadou Fall (Ahmet Emin Engin dk. 72), Haris Hajradinovic, Ouanes, Umut Bozok

Yedekler: Erdem Canpolat, Tarkan Serbest, Tomas Brecka, Tunay Torun

Teknik Sorumlu: Ümit Şengül

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Papy Djilobodji, Ertuğrul Ersoy, Alin Tosca (Merkel dk. 46), Oğuz Ceylan, Hamza Mendly, Amedej Vetrih (Doğan Erdoğan dk. 59), Furkan Soyalp (Maxim dk. 71), Recep Niyaz, Joao Figueiredo (Börven dk. 86 ?), Muhammet Demir (Angelo Sagal dk. 71)

Yedekler: Mustafa Burak Bozan, Pawel Olkowski, Kitsiou, Stankovski, Berke Gürbüz

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Ouanes (dk. 31) (Kasımpaşa), Joao Figueiredo (dk. 42), Maxim (dk. 81 pen.) (Gaziantep FK)

Kırmızı kart: Ouanes (dk. 79) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Haris Hajradinovic (Kasımpaşa), Muhammet Demir (Gaziantep FK)