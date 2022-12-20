Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 - Ümraniyespor: 2

Eleme Turu'nda Kasımpaşa, Ümraniyespor'u ağırladı. Konuk ekip ikinci yarıda gelen gollerle sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı ve son 16'ya adını yazdırdı.

Maçtan dakikalar

24. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Hadergjonaj'ın sert şutunda kaleci Serkan Kırıntılı gole izin vermedi.

58. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Metehan düzeltip sert bir şut çekti ancak Graovac bu pozisyonda topu elle engelledi ve Hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

59. dakikada kazanılan penaltı atışında topun başına geçen Mrsic topu ve kaleciyi farklı köşelere göndererek takımını öne geçirdi. 0-1

71. dakikada Koita'ın pasında vücut çalımıyla rakibinden sıyrılan Yunus Mallı kaleciyle karşı karşıya kaldı. Müsait pozisyondaki bu futbolcu, çok kötü bir vuruşla yakın mesafeden topu yandan dışarı yolladı.

86. dakikada sağdan ceza sahasın giren Gheorghe yerden kale sahası içine gönderdi. Donk'tan seken top, kaleci Ertuğrul'u kontrpiyede bırakırken, Metehan tamamlayarak topu filelere gönderdi. 2-0

88. dakikada orta sahadan atılan derin topta savunmanın arkasına hareketlenen Yunus Mallı karşı karşıya kaldığı pozisyonda yerden bir vuruşla topu filelere göndermeyi başardı. 2-1

89. dakikada Graovac'ın ceza sahasına gönderdiği ortada Donk topu göğsüyle indirdi. Ali Sühan Demirel, sol çaprazdan önünde kalan topa sert vurdu ancak meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Ali Palabıyık, Mustafa Sönmez, Mustafa Savranlar

Kasımpaşa: Ertuğrul Taşkıran, Hadergjonaj, Graovac, Donk, Petretta (Ali Sühan Demirel dk. 82 ?), Fall, Tirpan, Celina (Yunus Mallı dk. 61), Ahmet Emin Engin (Ben Ouanes dk. 61), Hajradinovic (Eysseric dk. 82 ?), Bahoken (Koita dk. 67)

Yedekler: Erdem Canpolat, Van Homoet, Tarkan Serbest, Aytaç Kara, Berat Kalkan

Teknik Direktör: Selçuk İnan

Ümraniyespor: Serkan Kırıntılı, Gheorghe, Mustafa Eser, Allyson (Sackey dk. 46), Lenjani (Onur Atasayar dk. 85 ?), Kartal Kayra Yılmaz, Oğuz Gürbulak (Serkan Göksu dk. 73), Onur Ayık (Geraldo dk. 70), Mrsic, Metehan Mimaroğlu, Bettaieb (Umut Nayir dk. 70)

Yedekler: Anıl Demir, Yunus Emre Mertoğlu, Avounou, Fatih Yiğit Şanlıtürk, Del Valle

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Mrsic (dk. 59 pen.), Metehan (dk. 86) (Ümraniyespor), Yunus Mallı (dk. 88) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Graovac, Petretta (Kasımpaşa), Umut Nayir (Ümraniyespor)