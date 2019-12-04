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Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 2 - Van Spor Futbol Kulübü: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur 1. maçında Kasımpaşa sahasında Van Spor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


12. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Heintz'in ara pasıyla savunma arkasına yönelen İlhan Depe, kaleci Salih'i geçemedi.


18. dakikada Batuhan Er ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1


20. dakikada Aytaç'ın pasında ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Azad'ın şutunu kaleci Salih kurtardı.


30. dakikada Özgür Çek'in çizgiye inerek yaptığı ortaya iyi yükselen Tobias Heintz topu filelerle buluşturdu. 1-1


38. dakikada sağ kanattan açılan orta ile ceza alanı içinde topla buluşan Özgür'ün şutunu kaleci Salih oyun alanına çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.


42. dakikada Azad'ın sağ kanattan açtığı ortada Aytaç'ın bekletmeden vuruşunda kaleci Salih gole izin vermedi.


44. dakikada Uğurcan'ın pasında Özgür sol kanatta topla buluştu. Özgür'ün ortasında ceza alanı içinde Aytaç takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Koray Gençerler, Mehmet Şahan Yılmaz, Seyfettin Ünal


Kasımpaşa: Murat Can, Veigneau, Veysel, Fernandes, Çağtay, İlhan, Uğurcan, Azad, Özgür Çek, Aytaç, Tobias Heintz


Yedekler: Mehmet, Fatih, Hajradinovic, Batuhan, Karim Hafes, Yılmaz Daler, Furkan, Emirhan


Teknik Sorumlu: İlyas Öztürk


Van Spor Kulübü: Salih, İsmail, Ufukhan, Barış Sağır, Barış Gök, Soner, Mert, Mehmet Sıddık, Sedat, Serdar, Batuhan


Yedekler: Ender, Emrah, Samet, Tunç Murat, Sefa, Oktay, Şerif


Teknik Direktör: Taner Taşkın


Goller: Tobias Heintz (dk. 30), Aytaç Kara (dk. 44) (Kasımpaşa), Batuhan Er (dk. 18) (Van Spor FK)


Sarı Kart: Özgür Çek (Kasımpaşa)

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