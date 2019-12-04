Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 2 - Van Spor Futbol Kulübü: 1 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Tur 1. maçında Kasımpaşa sahasında Van Spor'u konuk ediyor. Mücadelenin ilk 45 dakikası Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
12. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Heintz'in ara pasıyla savunma arkasına yönelen İlhan Depe, kaleci Salih'i geçemedi.
18. dakikada Batuhan Er ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşla takımını öne geçiren golü kaydetti. 0-1
20. dakikada Aytaç'ın pasında ceza alanı içi sol çaprazda topla buluşan Azad'ın şutunu kaleci Salih kurtardı.
30. dakikada Özgür Çek'in çizgiye inerek yaptığı ortaya iyi yükselen Tobias Heintz topu filelerle buluşturdu. 1-1
38. dakikada sağ kanattan açılan orta ile ceza alanı içinde topla buluşan Özgür'ün şutunu kaleci Salih oyun alanına çeldi. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.
42. dakikada Azad'ın sağ kanattan açtığı ortada Aytaç'ın bekletmeden vuruşunda kaleci Salih gole izin vermedi.
44. dakikada Uğurcan'ın pasında Özgür sol kanatta topla buluştu. Özgür'ün ortasında ceza alanı içinde Aytaç takımını öne geçiren golü kaydetti. 2-1
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Koray Gençerler, Mehmet Şahan Yılmaz, Seyfettin Ünal
Kasımpaşa: Murat Can, Veigneau, Veysel, Fernandes, Çağtay, İlhan, Uğurcan, Azad, Özgür Çek, Aytaç, Tobias Heintz
Yedekler: Mehmet, Fatih, Hajradinovic, Batuhan, Karim Hafes, Yılmaz Daler, Furkan, Emirhan
Teknik Sorumlu: İlyas Öztürk
Van Spor Kulübü: Salih, İsmail, Ufukhan, Barış Sağır, Barış Gök, Soner, Mert, Mehmet Sıddık, Sedat, Serdar, Batuhan
Yedekler: Ender, Emrah, Samet, Tunç Murat, Sefa, Oktay, Şerif
Teknik Direktör: Taner Taşkın
Goller: Tobias Heintz (dk. 30), Aytaç Kara (dk. 44) (Kasımpaşa), Batuhan Er (dk. 18) (Van Spor FK)
Sarı Kart: Özgür Çek (Kasımpaşa)