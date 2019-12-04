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Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 2 - Van Spor Futbol Kulübü: 1 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur 1. maçında Kasımpaşa sahasında Van Spor'u konuk etti. Mücadele Kasımpaşa'nın 2-1'lik üstünlüğüyle tamamlandı. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi 17 Aralık Salı günü oynanacak.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)


54. dakikada Fernandes'in pasında topla buluşan Azad'ın ceza sahası dışından çektiği sert şutunu kaleci Salih kornere çeldi.


74. dakikada Hajradinovic'in ortasında ceza alanı içinde topla buluşan Heintz'in şutu az farkla auta çıktı.


79. dakikada İlhan Depe'nin pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Hajradinovic'in plase vuruşunda top üst ağlarda kaldı.


81. dakikada İlhan Depe'nin sağ kanatta çizgiye inerek yaptığı ortaya altıpas üzerinde Batuhan'ın kafa vuruşu direğin dibinden auta çıktı.



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Koray Gençerler, Mehmet Şahan Yılmaz, Seyfettin Ünal


Kasımpaşa: Murat Can, Veigneau (Karim Hafes dk. 70), Veysel, Fernandes, Çağtay, İlhan, Uğurcan, Azad (Hajradinovic dk. 64), Özgür Çek (Batuhan dk. 76), Aytaç, Tobias Heintz


Yedekler: Mehmet, Fatih, Yılmaz Daler, Furkan, Emirhan


Teknik Sorumlu: İlyas Öztürk


Van Spor Kulübü: Salih, İsmail, Ufukhan, Barış Sağır, Barış Gök, Soner (Oktay dk. 56), Mert (Tunç Murat dk. 85 ?, Mehmet Sıddık, Sedat (Emrah dk. 63), Serdar, Batuhan


Yedekler: Ender, Samet, Sefa, Şerif


Teknik Direktör: Taner Taşkın


Goller: Tobias Heintz (dk. 30), Aytaç Kara (dk. 44) (Kasımpaşa), Batuhan Er (dk. 18) (Van Spor FK)


Sarı Kartlar: Özgür Çek, Veigneau, Uğurcan (Kasımpaşa)

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