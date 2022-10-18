Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 2 - Y. Mersin İY: 1

Eleme Turu mücadelesinde Kasımpaşa, Yeni Mersin İdman Yurdu'nu konuk etti. Normal süresi 1-1 sona eren karşılaşmada Kasımpaşa, uzatmada bulduğu golle maçı 2-1 kazandı ve bir üst tura yükseldi.

Maçtan dakikalar

2. dakikada gelişen Mersin İdman Yurdu atağında sağdan Erdem'in ceza sahasına gönderdiği ortada ters kanattan bindiren Abdurrahman'ın şutunda savunmaya da çarpan top direkten oyun alanına geri döndü.

30. dakikada sağ kanattan bindiren Muğdat ceza sahası önündeki Erdem'i gördü. Bu futbolcu ceza sahası dışından topu düzeltip düzgün bir vuruş yaprak takımını öne geçirdi. 0-1

33. dakikada kazanılan serbest vuruşta topun başına Eyyseric geçti. Bu futbolcunun ceza sahası dışı sol çaprazından direkt kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak direkten auta çıktı.

70. dakikada Aytaç Kara'nın Christofer Gürkan'a yaptığı hareket sonrasında kazanılan penaltıyı Akdeniz ekibinde Aslan Gök kullandı. Bu futbolcu meşin yuvarlağı yandan auta yolladı.

80. dakikada sağ kanattan savunmanın arkasına sarkan Fall çaprazdan ceza sahasına girerek içeriye ortaladı. Savunmanın çıkarmak istediği top Ali Sühan'ın önünde kaldı. Bu futbolcu yakın mesafeden topu ağlara yolladı. 1-1

113. dakikada Mersin savunmasının hatalı pasında araya giren Graovac, Eyyseric'i gördü. Bu futbolcu savunmanın arkasına sarkan Tirpan'a pasını aktardı. Bu futbolcu ceza sahasına giren girmez vurdu ve topu ağlara gönderdi. 2-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Azad İlhan, Salih Burak Demirel

Kasımpaşa: Erdem Canpolat, Mehmet Feyzi (Berat Kalkan dk. 46), Graovac, Donk, Petretta (Oğuzhan Efe dk. 96), Yunus Mallı (Aytaç Kara dk. 62), Turgay Gemicibaşı (Tirpan dk. 70), Eyyseric, Tunay Torun (Fall dk. 70), Ahmet Emin (Selim Dilli dk. 81), Ali Sühan

Yedekler: Ertuğrul, Homoet, Oğuzhan Efe, Sadık, Nihat Eriş

Teknik Direktör: Şenol Can

Y. Mersin İ.Y.: Orhan Erdoğan, Miraç Can, Burak Bilgen, İbrahim Konuksever (Özgür Deryol dk. 106), Aslan Gök, Ferhan Evren (Bekir Yücedağ dk. 106), Ömer Önder, Erdem Onur Beytaş, Muğdat Çelik (Christofer Gürkan dk. 64), Abdurrahman Emek (Volkan Okumak dk. 72 (Murat Dinç dk. 98)), Cemil Devrim (Eren Genç dk. 88)

Yedekler: Okan Kaynak

Teknik Direktör: Ersin Aka

Goller: Erdem Onur Beytaş (dk. 30) (Y. Mersin İ.Y.), Ali Sühan (dk. 80), Tirpan (dk. 113) (Kasımpaşa)

Sarı kartlar: Orhan Erdoğan, Ferhan Evren (Y.Mersin İ.Y.), Selim Dilli, Berak Kalkan (Kasımpaşa)