Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 3 - Aytemiz Alanyaspor: 2 (Maç sonucu)

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Kasımpaşa, 3-1 kaybettiği ilk maçın rövanşında sahasında Aytemiz Alanyaspor'u konuk etti. Ev sahibi takım, mücadeleden 3-2'lik galibiyetle ayrılsa da turu geçen taraf Aytemiz Alanyaspor oldu.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

65. dakikada sol kanatta topla buluşan Junior Fernandes ceza sahasına girer girmez çaprazdan çok sert vurdu ancak kaleci Fatih topu kornere gönderdi.

86. dakikada sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Hajradinovic kullandı. Bu futbolcunun ortasında Aytaç Kara kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. 3-1

90+2. dakikada ceza sahası içinde oluşan karambolde topu kapan Cisse, müsait pozisyondaki Bakasetas'ı gördü. Bu futbolcunun yerden vuruşunda kaleci Fatih gole izin vermedi.

90+6. dakikada Salih Uçan'ın getirdiği top son olarak sol kanattaki Djalma Campos'ta kaldı. Bu futbolcunun soldan yaptığı ortada direkt kaleye yönelen top filelere gitti. 3-2

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Bahattin Şimşek, Samet Çavuş, Abdullah Bora Özkara

Kasımpaşa: Fatih, Doğucan (Berk Çetin dk. 76), Sarlija, Brecka, Çağatay, Tarkan, Aytaç, Hajradinovic, İlhan, Ahmet (Koita dk. 55), Thiam (Ndongala dk. 46)

Yedekler: Murat Can, Mehmet Enes, Oğuzhan, Yılmaz Daler, Murat Berk, Furkan, Batuhan

Teknik Sorumlu: Erkan Çoker

Aytemiz Alanyaspor: Marafona, Onur, Caulker, Welinton, N'Skala, Ceyhun, Siopis, Efecan (Djalma Campos dk. 46), Fernandes (Salih Uçan dk. 86 ?), Bakasetas, Bammou (Cisse dk. 72)

Yedekler: Eray, Baiano, Kaan Kaynak, Mustafa Pektemek, Umut Güneş, Tzavellas, Emircan

Teknik Direktör: Erol Bulut

Goller: Aytaç Kara (dk. 27 ve 86), İlhan Depe (dk. 38) (Kasımpaşa), Bakasetas (dk. 45+5 pen.), Djalma Campos (dk. 90+6) (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı Kartlar: Ceyhun, Wellinton (Aytemiz Alanyaspor)