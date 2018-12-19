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Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 3 - Menemen Belediyespor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.

Tur rövanş maçında Kasımpaşa, Menemen Belediyespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)


5. dakikada gelişen Menemen Belediyespor atağında sağ kanattan Okan'ın ceza sahasına ortasında Umut'un şutu az fazla dışarı çıktı.


20. dakikada Mustafa Şen ile yaptığı verkaçla ceza alanı içine giren Rıdvan'ın sağ çaprazdan şutunda top auta çıktı.


27. dakikada Pavelka'nın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Mustafa Ethem'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0


33. dakikada Eduok'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Koita, Rıdvan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.


34. dakikada penaltı atışını kullanan Koita topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 2-0


38. dakikada Koita'nın pasında ceza alanı arkasına sarkan Eduok'ın ortasında uygun pozisyonda Mustafa topu ağlara gönderdi. 3-0



Stat: Recep Tayyip Erdoğan


Hakemler: Volkan Bayarslan, İsmail Şencan, Samet Çavuş


Kasımpaşa: Eray, Onur, Ben Youssef, Josue Sa, Özgür, Hakan, Pavelka, Tarkan,, Koita, Eduok, Mustafa Ethem


Yedekler: Ramazan, Sadiku, Mbaye, Hasan, Yılmaz, Veigneau, Uğurcan, Çağatay, Veysel, Popov


Teknik Direktör: Mustafa Denizli


Menemen Belediyespor: Necati, Rıdvan, Mert, Veli, Alberk, Murat, Taşkın, Mustafa, Okan, Umut, Vedat


Yedekler: Amir, Oğuzhan, Samet, Serhat, Bekir Can, Tayfun, Talha


Teknik Direktör: Suat Kaya


Goller: Mustafa (dk. 27 ve 38), Koita (dk. 34 pen.) (Kasımpaşa)

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