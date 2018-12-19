Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 3 - Menemen Belediyespor: 0 (İlk yarı)

Ziraat Türkiye Kupası 5.
Tur rövanş maçında Kasımpaşa, Menemen Belediyespor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
5. dakikada gelişen Menemen Belediyespor atağında sağ kanattan Okan'ın ceza sahasına ortasında Umut'un şutu az fazla dışarı çıktı.
20. dakikada Mustafa Şen ile yaptığı verkaçla ceza alanı içine giren Rıdvan'ın sağ çaprazdan şutunda top auta çıktı.
27. dakikada Pavelka'nın uzun pasında savunmanın arkasında topla buluşan Mustafa Ethem'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0
33. dakikada Eduok'ın pasında ceza sahası içinde topla buluşan Koita, Rıdvan'ın müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
34. dakikada penaltı atışını kullanan Koita topu kalecinin sağından filelerle buluşturdu. 2-0
38. dakikada Koita'nın pasında ceza alanı arkasına sarkan Eduok'ın ortasında uygun pozisyonda Mustafa topu ağlara gönderdi. 3-0
Stat: Recep Tayyip Erdoğan
Hakemler: Volkan Bayarslan, İsmail Şencan, Samet Çavuş
Kasımpaşa: Eray, Onur, Ben Youssef, Josue Sa, Özgür, Hakan, Pavelka, Tarkan,, Koita, Eduok, Mustafa Ethem
Yedekler: Ramazan, Sadiku, Mbaye, Hasan, Yılmaz, Veigneau, Uğurcan, Çağatay, Veysel, Popov
Teknik Direktör: Mustafa Denizli
Menemen Belediyespor: Necati, Rıdvan, Mert, Veli, Alberk, Murat, Taşkın, Mustafa, Okan, Umut, Vedat
Yedekler: Amir, Oğuzhan, Samet, Serhat, Bekir Can, Tayfun, Talha
Teknik Direktör: Suat Kaya
Goller: Mustafa (dk. 27 ve 38), Koita (dk. 34 pen.) (Kasımpaşa)